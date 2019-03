Resumo - 159 Episódio - 26 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já no gabinete de Adelaide, Tiago diz-lhe que não consegue parar de pensar nela e no que se passou entre eles mas Adelaide não dá muita saída e declara que não pode acontecer nada entre eles.

Leonor desabafa com Vera e conta-lhe que namora com Leo e que as coisas estão a ir depressa demais para ela. Apesar de também querer, acha que ainda não consegue. Vera acha que ela deve ser sincera com Leo e dizer o que sente.

Cecília sai para a sua consulta e cruza-se com Gonçalo. Este vem pedir a Júlia que descubra de quem são os terrenos onde está localizada a escola de circo e quer fazer uma proposta de compra.

No cemitério, o funcionário não consegue encontrar nenhum registo com o nome da mãe de Diana, o que a deixa muito confusa.

No hospital, Sara trata um paciente enquanto vai cantando a música de embalar que cantava a Diana quando era pequena.

Diana está certa de que está no cemitério correto e pede ao funcionário para localizar o nome do seu pai e também este não consta ali. Rodrigo conclui que Albano deve ter mentido sobre isso.

Júlia observa a Gonçalo que ela é a mulher que ele precisa de ter ao seu lado. Quer também que ele se aproxime de Vitória e isso seria a estocada final contra Diana. No entanto, Gonçalo já tem os seus planos de como ferir Diana.

Vitória apaga as mensagens que trocou com Gonçalo e recorda mensagens antigas com Gustavo. Clara interrompe para lhe pedir que fale com o seu amigo hacker, o que deixa Vitória atrapalhada. Alex chega à rádio, pronto para o programa.

Clara partilha com ele que fez a sua pesquisa e deixa Alex impressionado com os seus conhecimentos sobre futebol. Esta refere que mesmo não gostando pode sempre aprender.

Naomi encontra Flávio escondido no provador. Quer que ele reaja e que conte o que aconteceu a Eduarda. Flávio não tem coragem e fica em pânico quando Eduarda lhe liga.

Na marisqueira, Eduarda está preocupada por não conseguir falar com o marido. Carla aparece e quer que Martim tome conta de Carina, nessa noite. Indiscreta, não tira os olhos de Nelson. Eduarda partilha com o irmão que está preocupada com Flávio.

João entra em casa e chama por Alice e fica aliviado por ela não estar em casa. Decide mandar uma mensagem a Nelson a dizer que vai estar sempre presente para o ajudar.

Adelaide entra na biblioteca à procura do seu carregador e dá de caras com Tiago que aproveita para a beijar. Adelaide receia que alguém os apanhe e Tiago sugere sair daquela casa mas isso poderia levantar mais suspeitas.

Jacinta e Nestor discutem porque ele conseguiu arranjar uma exposição para os esboços dela e Jacinta não quer. Nestor pede que se acalme e que pense no assunto com calma.

Diana está perturbada e não percebe como é que não há registo dos seus pais, nem campas, nem certidões de óbito. Rodrigo acha que eles devem estar vivos e isso ainda deixa Diana mais confusa, como é que nunca a procuraram.

Gonçalo procura Vitória para lhe pedir desculpa por ter faltado ao jantar e quer voltar a tentar combinar algo com ela. Vitória cede e vai mudar de roupa para ir jantar com ele.

Marta acha que Gustavo deve pedir desculpa a Naomi e resolver as coisas. No entanto, Gustavo acha que não vai ser possível e explica que beijou a Vitória à frente de Naomi, ela não vai perdoar. Marta fica incrédula e furiosa com o irmão e não aceita que ele pense em voltar para Vitória.

Leo e Leonor estudam e Aida sai de casa para ir buscar salsa. Leo aproveita e beija Leonor e tenta fazer amor com ela mas Leonor retrai-se e explica que ainda não recuperou do trauma que viveu em Itália. Aida regressa e interrompe a conversa.

Cecília conversa com Júlia sobre a consulta com a psiquiatra e falam sobre a sua relação com as respectivas filhas. Cecília gostava de ter Leonor a viver consigo mas não quer pressionar e Júlia partilha que está na mesma situação.

Durante o jantar, Gonçalo finge-se interessado no percurso profissional de Vitória e ela acaba por falar também de Gustavo. Também refere o quão estranho é que Gonçalo se tenha envolvido com ambas as mães dela e recusa-se a ouvir a versão dele.