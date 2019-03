Resumo - 158 Episódio - 25 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No bairro, gravam o videoclipe do single de Leo e Gustavo ao ver Gil abraçar Naomi, faz uma cena de ciúmes e envolvem-se à pancada. Naomi fica muito desiludida com Gustavo.

Vitória segue Gustavo até casa dele e põe-lhe gelo na mão magoada. Acaba por beijá-lo e Gustavo até corresponde. Naomi vê o beijo e vira costas. Gustavo vai atrás dela.

Naomi está muito transtornada com os que acabou de ver e Gustavo tenta justificar e pedir desculpa mas Naomi não quer ouvir mais nada.

Na escola de circo, Leo beija Leonor e tenta ir mais além mas ela retrai-se e quer voltar para a festa.

Naomi está inconsolável com a traição de Gustavo. Aida não trata Gil com simpatia e culpa-o por andar a fazer-se a Naomi. Mas para ela, Gil não tem culpa nenhuma.

Júlia observa que Rodrigo queria matar Gonçalo e quer saber se ele violou mesmo Diana. Este esquiva-se a responder e afirma que já não quer ficar com ela mas sim vingar-se dela por tê-lo rejeitado.

Rodrigo é advertido pela família para não voltar a sair de casa, sem avisar. Este assente e depois de todos irem embora, partilha com Diana que foi ter com Gonçalo e quer que Vitória saiba a verdade. Por fim, diz que Júlia e Gonçalo são cúmplices.

Tiago ouve o ditado de Nestor mas engana-se porque está distraído a pensar em Adelaide. Para se desculpar, diz que ficou impressionado com a história de Rodrigo. Jacinta vem ter com eles e diz que Rodrigo já apareceu.

Martim e Alex conversam na marisqueira sobre o jogo de futebol. Carmo aparece à procura de Alex, gostou muito de ir ver o treino dos miúdos e elogia-o.

Nelson pensa transtornado em Samuel morto e não ouve nada do que Flávio diz. Decide mandar uma mensagem a João a dizer que precisa de estar com ele.

João recebe a mensagem e fica com dúvidas de que deva responder à mensagem. Inventa diante de Alice que está a trocar mensagens com Rodrigo e acaba por responder a Nelson.

Diana sonha com a mãe e, no sonho, ambas cantam a canção de embalar que Diana tem vindo a cantarolar.

Diana acorda muito aflita com o sonho e dá-se conta que a música que anda a cantarolar é dela e da mãe. Desabafa sobre isso com Rodrigo e ponderam ir ao cemitério visitar os pais dela.

Vitória partilha com Clara o que aconteceu na noite anterior com Gustavo e apesar das críticas da amiga, Vitória acha que Gustavo correspondeu ao seu beijo.

Gustavo procura Naomi para pedir desculpa mas ela não quer ouvir nada nem o desculpa.

Leo está muito satisfeito com o sucesso que o seu vídeo está a ter na internet e inventa um pretexto para ir com Leonor estudar a casa dela. Leo pretende ir mais longe intimamente mas Leonor não está muito à vontade.

Na rádio, todos estão muito contentes com o regresso de Rodrigo mas ele está perturbado e assustado com tudo. Diana vem ao seu encontro e pede para falarem a sós. A seguir, Diana pede a Rodrigo para irem juntos ao cemitério e assim o assunto da sua mãe talvez a deixe de atormentar.

Flávio recebe Marilia entusiasmado mas ela está furiosa pois já sabe que ele plagiou uma coleção e avisa-o que vai processá-lo e exige uma indemnização pelo investimento que fez nele. Flávio fica em pânico. Tenta explicar-se mas ela não quer ouvir e reforça que vai fazê-lo pagar por tudo.

Curiosa, Eduarda pergunta a Alex quem é Carmo e observa que gostou dela. Alex responde que é só uma amiga. Eduarda comenta que está preocupada com Nelson e percebe que o irmão está triste.

Nelson encontra-se com João e abraça-o, dizendo que só precisava mesmo dele. João pergunta o que se passa e Nelson partilha que se meteu numa rede que ele próprio criou e agora não consegue sair dela.

No estaleiro, Alice faz um teste de gravidez que dá negativo. Sente-se frustrada e acede à aplicação de encontros. Tiago aparece e pede para falar com Adelaide.