Resumo - 157 Episódio - 23 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vitória hesita em ligar a Diana e acaba por ligar mas sem sucesso. Tocam à campainha e é Júlia que traz dois sacos com compras para a casa da filha. Conta-lhe também que convidou Cecília a ir morar consigo.

Cecília visita Vera e agradece à irmã por não ter feito queixa dela na polícia. Luís chega e fica fora de si ao ver Cecília ali. Acusa-a e avisa que vai afastar Leonor dela.

Rodrigo chega a casa dos Macedo e estão todos emocionados, exceto ele. Está atormentado pelo que viveu quando estava em cativeiro e só quer saber se Diana está bem.

João termina o telefonema com António e comunica, de seguida, ao irmão Rodrigo que Diana se despediu do circo e foi embora. Rodrigo decide ir ter com António.

Nelson procura Gonçalo , muito nervoso. Disfarça e afirma que sabe que Samuel foi visto em contato com polícias e mostra uma imagem deste a entrar numa esquadra. Gonçalo fica em choque com a suposta traição.

Rodrigo vai à escola de circo. Está muito nervoso e quer saber junto de António para onde Diana foi. António não quer dizer e alega não saber. Diana aparece, suja e cansada, e congela ao reconhecer Rodrigo de costas. Chama-o e olham-se intensamente até ganharem coragem para se abraçar e beijar.

Na Somecel, Gonçalo confronta Samuel com a fotografia dele com um polícia, que Nelson lhe deu. Samuel explica que foi multado e levado a uma esquadra mas Gonçalo mata-o à frente dos clientes russos como prova de lealdade.

Já em casa, Rodrigo ainda está num turbilhão de sentimentos por ter voltado mas tem consciência que Diana também não está bem e quer saber o que lhe aconteceu e porque razão quis vender a casa dele.

Alice sente ciúmes por João ter ido com Rodrigo à procura de Diana. Quer saber se ele ainda gosta dela e porque está tão distante mas João desvaloriza e finge interesse na mulher.

Rodrigo revela aos poucos que está muito traumatizado com tudo o que passou e deita-se no chão, como se estivesse ainda preso. Diana tenta acalmá-lo e tranquilizá-lo.

Nelson chega à Somecel e Gonçalo pede-lhe ajuda para resolver um problema. Quando entra no gabinete de Gonçalo, Nelson fica em choque ao ver Samuel morto. Gonçalo quer que ele se livre do corpo e dá-lhe as chaves da autocaravana de Diana e pede-lhe que liberte a pessoa que lá está.

Diana tira o seu cartão SIM do telemóvel partido e coloca-o noutro mais antigo e lê uma mensagem de Jaime a despedir-se. Sorri e deita-se no chão com Rodrigo e abraça-o com medo de voltar a perdê-lo.

Júlia e Cecília tomam o pequeno-almoço juntas e Júlia ainda está paranóica com medo de ver Fernando novamente. Leonor aparece para com Cecília a uma consulta.

Luís e Vera entram na loja de tecnologia e sentem arrepios só de recordar o que ali se passou. Vera recorda Luís que tem de arranjar alguém depressa para substituir Celso.

Deolinda conta a Celso que Rodrigo afinal está vivo quer saber se o filho não fica com receio de perder o seu lugar na rádio. Rui entra lá em casa como se fosse o homem da família e Celso atira-se a ele.

No bairro, todos preparam as coisas para a festa de lançamento do álbum de Leo. Aida está muito orgulhosa do filho mas não deixa de sentir preocupação por causa do caroço que encontrou.

A seguir, Aida vai à casa de Margarida e explica que sentiu um caroço no peito e só tem consulta dai a um mês e precisa de ajuda. Margarida assente de imediato e, por fim, Aida pede descrição.

Marta avisa Gustavo para deixar de ser infantil com Naomi. No entanto, ao ver Gil e Naomi juntos, Gustavo fica cheio de ciúmes. Celso aproxima-se de Gil e conta que Rodrigo está vivo, o que deixa Gil atordoado.

Gil liga para a casa de Rodrigo a confirmar que Rodrigo está mesmo vivo e fala com Diana. A seguir, esta conta a Rodrigo tudo o que aconteceu na sua ausência e este fica a remoer em Gonçalo.

Nelson vai ter com Gonçalo e explica que já se livrou do corpo de Samuel mas a autocaravana não estava no local indicado. Gonçalo confirma com o GPS e tenta perceber o que poderá ter acontecido.

Martim e Carla voltam a viver na autocaravana e Martim, inconveniente, queixa-se de ter que andar sempre a entrar e a sair. António repreende-o por estar a ser mal agradecido.

Depois de tomar um banho, Diana percebe que Rodrigo não está em casa e fica sobressaltada. Liga a João para saber se sabe de alguma coisa.

João explica a Diana que não sabe nada de Rodrigo e também fica angustiado. Avisa que se souber de algo que avisará.

Rodrigo surpreende Gonçalo na Somecel e bate-lhe, cheio de raiva, por ele ter violado Diana. Júlia entra e separa-os e Rodrigo percebe que eles estão juntos. Antes de ir embora, este declara que Vitória vai ficar a saber o nojo de pessoas que eles são.

Carmo explica a João, por telemóvel, que também não sabe de Rodrigo enquanto caminha no mercado. Esbarra em Alex e suja-o com gelado. Simpático, este convida-a para saírem.

Inesperadamente, Alex leva Carmo a ver um treino de futebol dos miúdos. Bruno aparece e conta ao amigo que vai viver com a namorada e, por isso, vai ter menos tempo para ele.