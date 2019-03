Resumo - 156 Episódio - 22 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana arruma umas roupas na autocaravana quando António aparece para se despedir. Não quer que ela vá embora mas não pode fazer nada. Diana pede-lhe que não fale de Jaime a ninguém. Por fim, Diana deixa uma mensagem de voz a Vitória a repor a verdade dos fatos.

Vitória ouve a gravação toda e não sabe o que pensar ou sentir.

Em Marrocos, Rodrigo conduz velozmente e emociona-se ao recordar Diana.

Diana espera por Jaime na sua autocaravana quando ouve um barulho e vai ver o que se passa. Nesse momento, recebe uma notificação no seu telemóvel com a localização de Jaime.

Samuel pressiona Lucas a ir procurar Jaime mas este recusa e declara que no máximo manda os miúdos procurarem. Samuel fica irritado ao receber uma notificação.

Na Somecel, Júlia fala sobre Vitória com Gonçalo e este não tenciona contar-lhe os planos que tem para Diana. Vitória aparece de surpresa e faz várias perguntas sobre a mãe biológica a que Gonçalo responde com mentiras. A seguir, este fala com Samuel ao telefone que o avisa que a autocaravana de Diana está em movimento. Gonçalo quer que Samuel vá atrás dela e acabe com Jaime.

Diana encontra-se com Jaime e abraça-o. Este explica que tenciona ir até Espanha quando o telefone de Diana toca. Jaime não quer que ela atenda mas Diana atende e fica em choque ao ouvir a voz de Rodrigo.

Rodrigo também está emocionado por estar a ouvir a voz de Diana e fala a tremer.

Rodrigo conversa, emocionado, com Diana e explica que o vídeo com a sua morte foi simulado, que esteve preso mas conseguiu fugir. Diana está em choque com tudo e Jaime, percebe o que está a acontecer e sai sem ela ver. Samuel entra logo a seguir e fica furioso ao perceber que Jaime fugiu. Agride Diana e liga para Gonçalo. Rodrigo percebe que algo se passa com Diana quando a chamada cai. Tenta ligar de novo mas não consegue.

Na marisqueira, Carmo está, entediada, num encontro com Filipe, um desconhecido que não se cala. Alex percebe e salva Carmo da situação, dando início a uma grande cumplicidade entre eles. Nelson está muito nervoso e Eduarda percebe.

Gonçalo está furioso com Samuel por ele ter deixado escapar Jaime. Para piorar, recebe uma chamada a informar que a polícia espanhola apreendeu um carregamento de armas para os russos. Aflito, Samuel não sabe o que correu mal.

Rodrigo liga para João e explica que esteve preso mas conseguiu fugir. Conta ainda que a embaixada de Portugal já está a tratar do seu regresso e está preocupado com Diana.

João fica chocado ao receber a chamada de Rodrigo. Apesar deste querer saber de Diana, João ignora-o e pretende ir ter com ele a Marrocos. Depois de desligar a chamada, João pede a Alice que avise a família e lhe compre um bilhete de avião para Rabat.

Adelaide e Tiago chegam a casa bem dispostos do concerto. Tiago ainda tem fome e decide ir fazer comida para eles. Adelaide, divertida segue-o até à cozinha e ignora uma chamada de Alice.

Na cozinha, Tiago puxa Adelaide para si e beija-a. Surpresa, ela afasta-o e chama-lhe louco. Tiago volta a beijá-la e, desta vez, ela corresponde. O telefone fixo toca e eles ignoram.

De repente, Jacinta chama pela filha e declara que Rodrigo está vivo, o que deixa todos incrédulos. Adelaide quase desmaia e chora a descomprimir o seu sofrimento. Carmo entra e é apanhada no meio da confusão. Adelaide quer falar com João para saber o que Rodrigo disse.

Na autocaravana, Diana volta a si, cheia de dores. Está amarrada e não consegue falar porque tem fita adesiva na boca. Repara no seu telemóvel destruído e chora porque não consegue chegar até à porta.

Júlia fica surpreendida com a visita de Cecília a sua casa. Esta veio agradecer e está disposta a tratar-se por Leonor. Júlia convida-a para viver lá em casa como forma de compensar o mal que fez a Fernando e Cecília aceita o convite.

Vitória desabafa com Clara que há qualquer coisa estranha em Gonçalo e admite que ele lhe provoca arrepios. Celso chega para vir buscar Clara e comenta com elas como está a adorar o trabalho na rádio.

Na prisão, Deolinda conversa com Raimundo mas ele não lhe liga nenhuma. Olha em redor à procura de Lola e Deolinda apercebe-se disso e fica chateada com ele. Para desanuviar, Deolinda fala da nova carreira de Celso na rádio.

Rui prepara uma fotografia de uma mulher loira e vistosa para mandar a Raimundo quando António aparece e lhe pede ajuda para umas entrevistas pois Diana foi embora. Martim discute ao telefone, uma vez mais, com Carla.

Aida sente uma dor no peito e repara que tem um alto numa mama e assusta-se. Leonor entra e ela disfarça o melhor que pode. Leonor partilha que Cecília está melhor e Leo está radiante com o lançamento do seu single.

Naomi reclama com Gustavo e afirma que já não tem paciência para as mudanças de humor dele, um dia está bem e outro está mal. Margarida conta a Naomi sobre o seu novo trabalho, o que a deixa triste com Gustavo.

Já na rua, Naomi está zangada com Gustavo por este ter mentido e ele acaba por dizer que mentiu para safar Lucas e está farto se sentir igual às pessoas do bairro. Naomi fica ofendida com o que ele diz.

Lucas insinua que foi Nelson quem os denunciou mas este não se desmancha e retribui a insinuação. Por fim, Nelson manda-o ficar atento a Samuel.

Nelson faz uma chamada e dá o número de uma uma matrícula para que prendam uma pessoa.

Samuel fala com Gonçalo e sugere ir ver Diana mas Gonçalo dá indicações que só vá no dia seguinte. Os clientes russos chegam e Gonçalo assegura que vai provar que continua a ser de confiança.

Na autocaravana, Diana consegue libertar-se mas percebe que não tem as chaves e está trancada. Consegue abrir a porta ao pontapé e corre, desesperada, pelo descampado e perde as forças para continuar. No entanto, avista uma estrada e recomeça a correr até lá.