Resumo - 155 Episódio - 21 de março (quinta-feira)

Gonçalo procura Vitória em sua casa e propõe-lhe aproximarem-se aos poucos, sem pressão. A conversa é interrompida por uma mensagem de Samuel a avisar que está tudo pronto.

Jaime observa o palacete que vai assaltar e, a seguir, fala com Samuel para lhe passar informações.

Lucas e Nelson preparam-se para entrar no museu e accionar o alarme quando Samuel repara num carro com dois agentes lá dentro. Acha suspeito e continua a caminhar sem parar, enquanto foge dali.

Jaime ouve o alarme do museu a disparar e quando o segurança do palacete se afasta, Jaime entra no palacete.

Gonçalo faz uma chamada anónima para a polícia a denunciar que uma casa está a ser assaltada.

Nas traseiras do museu, Nelson e Lucas fogem ao ouvir as sirenes da polícia. Vai cada um para seu lado e Nelson é interceptado por um dos agentes da PJ que revela, agora, que o têm seguido.

Jaime sai do palacete com a tela debaixo do casaco. Um polícia aproxima-se e Jaime finge que não o ouve. Ganha coragem e começa a correr enquanto Diana observa tudo.

Na rua, Jaime corre depressa quando Diana aparece de surpresa e o manda subir para a mota. Quando a polícia se aproxima do local já não vestígios deles.

Lucas pede a Gustavo que minta e que seja o seu álibi se a policia vier atrás dele. Irritado, Gustavo recusa-se a compactuar com isso e acusa Lucas de só o tratar como irmão quando lhe convém.

Alex surpreende Nelson a entrar em casa e não esconde que desconfia dos esquemas do tio. Começam a discutir e Eduarda e Flávio aparecem na sala, atraídos pela confusão. Nelson sai irritado e todos acham a atitude suspeita.

Samuel está preocupado com Nelson e Gonçalo percebe que o seu capanga esconde algo. Samuel disfarça e fala de Jaime que já deve estar a ser interrogado.

Em Marrocos, Rodrigo fala com outro prisioneiro e declara que têm de fugir nessa noite. O outro prisioneiro está com muito medo, disse que conseguia acompanhar Rodrigo mas desiste.

Jaime está receoso de voltar a ser preso mas Diana assegura que ninguém os seguiu. Jaime quer ir entregar o quadro e receber o dinheiro e ficam de se encontrar depois.

Rodrigo finge ter um ataque epiléptico e o guarda aproxima-se dele para o ajudar. Leva o para fora enquanto um dos prisioneiros guarda as cartas de Rodrigo para Diana.

Rodrigo finge-se combalido enquanto acompanha os passos do guarda contrabandista. Quando ele fica de costas, atinge-o com uma pedra na cabeça e deixa-o inconsciente. Tira-lhe a roupa e consegue fugir num jipe.

Depois de ter passado a noite em branco, Diana ouve triste a emissão da rádio e Gil a falar de Rodrigo.

Em sua casa, João também ouve Gil e fica incomodado. Apressa-se a desligar o tablet e conversa com Alice sobre a gravidez. Esta disfarça o nervosismo e abraça-o.

Celso vai fazer a sua primeira emissão e está numa pilha de nervos. Clara e Gil acalmam-no e asseguram que vai correr tudo bem. Laura avisa Gil que estão quase a entrar no ar.

Em casa dos Macedo, Deolinda e Carmo ouvem a emissão estreia de Celso e Carmo recorda, triste, Rodrigo. Adelaide e Tiago entram na cozinha e este, ousado, pede –lhe boleia para a faculdade. Agradada, Adelaide convida-o para ir consigo a um evento.

Depois de Deolinda servir o pequeno-almoço, Jacinta discute com Nestor porque este enviou os esboços dela a um amigo com o objetivo de fazer uma exposição. Nestor não entende porque é que ela não quer mostrar que desenha tão bem.

Leonor conversa com Cecília ao telefone enquanto Luís e Vera ouvem tudo. Depois de desligar, Leonor conta que a mãe vai sair do hospital mas vai continuar a ser seguida por uma psiquiatra. Leo vem buscar Leonor e seguem juntos para a escola.

Marta quer saber onde Margarida vai tão cedo e esta revela que tem uma entrevista. Pede-lhe ainda que vá ver Cecília e Marta assente. Gustavo está impaciente mas mente e não conta o que o atormenta.

Na escola de circo, Rui lê uma carta de Raimundo para Lola e chora a rir. Tenta explicar o seu objectivo a Martim mas este acha que Deolinda e Raimundo ainda o matam se descobrem.

No bairro, António e Marta vão beber café. Este comenta que algo não está bem com Gustavo e Marta responde que o irmão não diz o que se passa. Ao longe, Gustavo observa Lucas a ser importunado por polícias e segue-os até à mercearia.

Lucas está a ser interrogado pelos agentes da PJ quando Gustavo entra na mercearia e o safa, dizendo que esteve com ele na noite anterior, até tarde. Acaba com o interrogatório e avisa Lucas que foi a última vez que o safou.

Gonçalo está furioso por Samuel não ter conseguido impedir Jaime de lhes passar a perna. Quer que o apanhe e acabe com ele.