Resumo - 154 Episódio - 20 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana e Júlia confrontam-se e Júlia afirma que acredita que por ter ficado com o coração de Albano e com Vitória, talvez lhe tenha sido dada a missão de olhar por Vitória.

No estaleiro, Carmo repreende Adelaide por ter bebido mais do que deve. João aparece e vem convidar Carmo para almoçar e esta fica surpresa com o convite.

Alice chama o padre Nuno a sua casa e desabafa com ele que inventou a gravidez. Este aconselha-a a contar a verdade ao marido.

Em casa dos Macedo, Jacinta fala com Nestor e Deolinda sobre o que aconteceu a Cecília.

Na marisqueira, João acredita que Alice já não usa a aplicação de encontros e Carmo tenta abrir os olhos ao irmão mas ele confia cegamente na mulher. Martim prepara comida para levar para casa e conta que Carina agora fica numa ama pois ele e Carla estão os dois a trabalhar.

Rui cuida da bebé Carina e queixa-se a Diana e a Jaime da falta de organização de Carla com a filha. Jaime conta a Diana que vai fazer um assalto e que depois de ter o dinheiro na mão, quer fugir com ela.

Nelson prepara tudo o que precisa para o assalto. Mete tudo numa mochila e prepara-se para sair.

Alice quase conta a verdade a João mas acaba por manter a farsa e mostra-lhe uma ecografia falsa. Pede-lhe que confie nela e que não volte a ver o seu telemóvel.

No hospital, Cecília chora e pede desculpa a Leonor. Admite que raptou o bebé Manuel e que se mutilou para magoar Luís e Vera pois estava desesperados. No entanto, quer curar-se e ficar bem pela filha.

Luís quer fazer queixa na polícia contra Cecília mas Vera pede-lhe que não o faça e está disposta a perdoar a irmã. Só espera que Cecília leve o tratamento a sério e Luís tem muitas dúvidas disso.

Júlia vai à casa de Aida para pedir ajuda, quer deixar de ver pessoas mortas. Aida promete que vai ajudar. Leo, também perturbado, quer que a mãe o ensine a lidar com as suas visões e sonhos.

Leonor aparece com Margarida em casa de Luís e Vera e declara que quer viver ali com eles. Estes ficam satisfeitos com a decisão dela e, por fim, Leonor partilha que Cecília está mesmo decidida a tratar-se.

Marta mostra, nervosa, a promoção do seu espetáculo a António e beijam-se cúmplices. Diana interrompe-os atrapalhada e quando fica a sós com António, informa-o que se vai embora com Jaime. António ainda tenta convencê-la a ficar mas Diana está irredutível.