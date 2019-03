Resumo - 153 Episódio - 19 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

De fato, Diana começa a arrumar alguns objectos para se ir embora. Olha para uma fotografia de Rodrigo quando Vera lhe liga, lavada em lágrimas, a contar que Cecília desapareceu com o seu bebé. Diana pede que fale com calma pois não percebe o que ela diz. Diana promete que vai ter com ela. Luís chega ao pé de Vera e descansa-a dizendo que Cecília não fará mal ao bebé.

João apanha Alice a rezar e esta disfarça, dizendo que ficou nervosa porque começou a pensar na responsabilidade de educar um filho. João acalma-a e manda-a marcar uma consulta com um amigo dele.

Rodrigo escreve a Diana e outro prisioneiro aproxima-se e emociona-se ao falar do filho. Ambos se calam quando um dos contrabandistas entra na cela.

Em casa, Luís serve um chá a Vera e a Diana. Vera tem medo de nunca mais saber nada sobre Cecília e Manel. Luís quer ir à polícia pois também já está a ficar assustado.

Nestor escreve na biblioteca e Tiago arruma alguns livros quando Jacinta os chama para jantar. Nestor está satisfeito pois já terminou o primeiro capitulo e pede ajuda a Tiago para passar tudo para o computador.

Adelaide quer que Jacinta arranje outra empregada mas esta responde que não a vai despedir. A seguir, Adelaide informa a mãe que vai com Tiago a um concerto.

Deolinda chora cheia de medo de ser despedida e Rui tenta acalmá-la. Este acredita que Jacinta vai dar a volta à filha.

Clara e Vitória ficam estarrecidas ao saber que Cecília fugiu com o bebé Manuel. Vitória observa que aquela família nunca foi normal e já no tempo em que namorava com Gustavo era só confusões.

Luís responde às perguntas do inspetor da PJ. Vera não se perdoa se acontecer alguma coisa ao seu bebé e Leonor fica apreensiva, ao recordar a premonição de Leo. Margarida pede-lhe que não pense nisso.

Leo pede ajuda a Aida por causa do sonho que teve com algo ligado a Leonor. A mãe não vê nada de bom e diz-lhe que o melhor é ficar quieto. Ele fica irritado com o seu dom.

A propósito da fuga de Cecília, Gustavo responde mal a Naomi e ela fica melindrada. Marta chama-o à razão e Gustavo sente-se impotente por não saber o que fazer para ajudar Vera.

Júlia está destroçada por Vitória estar de saída e fica petrificada ao olhar para a janela. Vitória percebe que algo não está bem e Júlia disfarça. Só depois de Vitória sair, vemos Fernando num canto da sala a pedir ajuda a Júlia.

Cecília está muito descontrolada e o bebé Manuel não pára de chorar. Cecília ouve as mensagens de voz de Luís e Vera e, a seguir, atira o telemóvel contra a parede. Abre a carteira e lá dentro tem uma faca.

Adelaide e Tiago estão alcoolizados depois do concerto e este pergunta se ela gostou da noite. Carmo entra na cozinha e Tiago esquiva-se. A sós com a mãe, Carmo chama a atenção a Adelaide.

Luís e Vera continuam desesperados e Margarida consola-os. Luís atende Celso e pede-lhe que vá abrir a loja quando estiver despachado pois neste momento isso não é uma prioridade para ele.

Leonor pede a Leo e a Aida que a ajudem a ver o que se está a passar com o seu irmão bebé. Leo e Aida estão comprometidos mas dizem que não sabem de nada.

Deolinda confronta Carla pelo péssimo trabalho que fez com as suas unhas. Carla provoca-a e envolvem-se à pancada. É Aida quem as separa.

António fica chocado com o que Diana lhe conta sobre o que se está a passar com Vera e Luís. Diana liga a Vera e pela sua expressão, António percebe que não há novidades.

Alice fica tensa por João insistir para que não se esqueça de marcar consulta com o seu amigo obstetra. João descobre a aplicação de encontros amorosos no telefone dela mas Alice consegue dar a volta ao assunto.

Nelson fala discretamente com o agente da PJ e pede-lhe que lhe dê mais tempo para descobrir mais pormenores sobre o assalto que Gonçalo está a organizar. O PJ ameaça-o, ou se despacha ou volta para a prisão.

Na casa de chá, Jacinta repara que Júlia está muito nervosa mas ela disfarça. Júlia vê novamente Fernando e entorna o café. Decide segui-lo.

Fernando segue em direção à loja de tecnologia e Júlia segue-o. Quando se aproxima, Júlia repara num computador cheio de sangue e repara que a porta está aberta. Empurra e entra.

Júlia entra na loja de Luís e fica horrorizada ao ver o chão cheio de sangue e dá de caras com Cecília caída atrás do balcão com os braços a escorrer sangue. Em pânico, grita por socorro.

Jacinta, Flávio, Naomi e outras pessoas no mercado acodem Júlia aflitos. Olham consternados para Cecília inconsciente e ensanguentada e chamam uma ambulância.

Diana, Luís e Vera estão muito preocupados por não terem notícias do bebé e de Cecília. Flávio liga a Luís e avisa-o que Manuel está no mercado. Apressam-se a sair.

Cecília é levada pelos bombeiros e Júlia presta depoimento à polícia. Marilia aparece e chama Flávio para lhe mostrar algo. No bazar de moda, Marilia mostra duas peças da coleção de Flávio e avisa que vão arrancar com a produção e quer que começar a tratar do lançamento da coleção.

Aida, Leo e Margarida contam a Leonor que Cecília se tentou suicidar e ela chora triste. Quer saber todos os pormenores.

Júlia tem Manuel ao colo quando Vera chega com Luís e Diana. Esta estaca ao ver Júlia com o bebé ao colo e recorda o momento em que abandonou Vitória. Vera segura no filho e chora de alívio.