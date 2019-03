Resumo - 151 Episódio - 16 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

João quer terminar a sua ligação com Nelson e sente que o filho que vai ter é um sinal para fazer as coisas bem feitas. Nelson fica irritado e faz-lhe ver que nunca vai deixar de ser gay, faça o que fizer.

Adelaide, Alice e Carmo conversam sobre o bebé e Alice fica muito aflita com o interesse de Adelaide em acompanhar a gravidez.

Cecília vai à casa de Vera e mostra interesse em ajudar a irmã com o bebé e quer estar mais tempo com ela.

A medo, Celso conta a Luís que foi escolhido para trabalhar na rádio e este reage com alegria e dá-lhe todo o seu apoio.

Na prisão, Deolinda conta a Raimundo que Celso vai trabalhar para a rádio e não consegue esconder os remorsos que sente por andar a trair o marido. Raimundo recebe mais uma carta da sua admiradora secreta.

É Rui quem anda a escrever para Raimundo, fingindo ser uma mulher. Diana mete-se com ele e falam sobre Jaime e Rui não esconde que não confia nele.

Leo pergunta a Leonor se já pode contar aos seus amigos que ela é a miúda dele. Leonor deixa bem claro que não quer que ele ande a falar do que se passa entre eles.

Vera partilha com Luís que esteve com Cecília e que a conversa entre elas foi tranquila mas Luís não esconde a sua preocupação pois Cecília muda de humor rapidamente.

Samuel diz a Lucas que ele vai ter de ajudar no assalto ao quadro e este não tem alternativa. A seguir, Samuel apresenta-se a Nelson e informa-o que se vai encontrar com o seu patrão.

Em casa de Aida, todos acabam de jantar animadamente quando Gil chega e oferece a Aida um cd com a música dela. Gustavo não esconde o seu desagrado com a presença e atitudes de Gil.

Marta e António ensaiam a coreografia e Jerome faz uma chamada para o telemóvel de António, elogiando-a pela dança e quer que ela volte a dançar com ele. Marta fica muito feliz.

Jaime está distraído a pensar na situação do circo de Vítor e comenta com ela que se não mudar alguma coisa, poderá acabar endividado. De qualquer forma, não tenciona acabar com o circo.

Nelson chega à Somecel para conhecer Gonçalo e está nervoso com isso. Depois das apresentações feitas, Gonçalo informa-o que vai andar com Samuel nos primeiros tempos e Nelson assegura que não o deixará ficar mal.

Na escola de circo, estão todos em alvoroço a ver as imagens de Diana gravadas pelas câmaras ocultas de Gonçalo. Diana fica em choque ao perceber que anda a ser observada há algum tempo.

Adelaide sugere a Tiago que leve Carmo a um concerto mas ele convida-a a ela. Adelaide responde que não tem idade para concertos de rock e fica furiosa ao encontrar uma unha de gel de Deolinda no seu batido. Vai ter com ela e despede-a mas Jacinta pede à filha que se acalme e manda Deolinda para os quartos. Carmo aparece ainda de pijama e Adelaide critica a filha por andar a sair à noite.

Rui expulsa os alunos da sala e Diana ainda está aterrada com as imagens dela que estão a circular na internet. António acha que ela deve apresentar queixa à polícia mas ela só quer ir para casa procurar as câmaras.