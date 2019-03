Resumo - 148 Episódio - 12 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vitória está muito feliz por voltar à rádio. Mostra uma casa que viu na net a Clara e marca uma visita. Nesse momento, recebe uma mensagem de Diana e não tem vontade de responder mas Clara afirma que ela deve olhar para Diana de outra forma pois é graças a ela que está livre.

Diana fica muito feliz por Vitória lhe ter respondido à sms. António aproxima-se e partilha com ela que já beijou Marta e que está a haver um clima de romance entre eles.

Lucas confirma com um traficante se está tudo a postos com a operação que vai decorrer.

Gonçalo também pergunta a Samuel se está tudo controlado e este responde-lhe que deve descontrair.

Carmo está a dar indicações a uma funcionária do estaleiro quando João e Alice entram para falar com Adelaide. Seguem os três para falar com ela.

João e Alice contam a Adelaide que vão ser pais e Adelaide fica muito contente com a notícia. Carmo ironiza mas acaba por se calar quando todos se recordam de Rodrigo que iria ficar muito feliz se estivesse ali.

Rodrigo e os prisioneiros fazem trabalho de escravos sob o olhar dos terroristas. O amigo de Rodrigo está muito debilitado e quase não aguenta com dores. Rodrigo dá-lhe força.

Diana termina de dar uma aula e Jaime propõe-lhe que volte a atuar consigo no circo mas Diana não pensa em sair dali para não se afastar de Vitória.

Júlia tenta ligar a Vitória mas a chamada vai para o Voice Mail. Quando menos espera, Júlia vê o fantasma do homem que matou e fica em pânico. Tenta chegar até ele mas ele desaparece.

A seguir, vai até à casa de chá muito nervosa e pede um copo de água. Noutra mesa, Cecília tenta convencer Leonor a voltar para casa mas ela quer continuar a viver com Margarida e aconselha a mãe a procurar emprego para ocupar a cabeça.

Na associação, Margarida e Gustavo conversam preocupados sobre Leonor que já passou por tanto. Naomi chega e conta que viu Marta a beijar António, o que deixa Margarida e Gustavo contentes.

António e Marta passeiam felizes pelo bairro, num ambiente de romance. Combinam ir jantar em casa dele para António mostrar os seus dotes. Reparam em Rui que está muito concentrado a escrever uma carta e metem-se com ele. Júlia passa por eles em direção à casa de Aida.

Aida abre a porta a Júlia e esta conta que continua a ver pessoas mortas. Aida lança os búzios e vê que Júlia está a lidar com isso porque se meteu em coisas que não devia e abriu o seu campo enérgico. Declara que esse homem a vê como culpada pela sua morte.

Na escola de circo, Diana está abstraída da conversa de Jaime e vai cantarolando a música que ouviu cantar no hospital. Decidem ir almoçar.

Aida diz a Júlia que não consegue ajudá-la. A única forma de mudar tudo é Júlia livrar-se de tudo o que esteja relacionado com magia negra. Júlia fica irritada e decide ir embora.

Diana quase atropela Júlia quando vai a andar de mota com Jaime à pendura. Ambas discutem por causa de Vitoria e Júlia agride Diana com um estalo. Jaime fica a saber quem é a mãe adotiva de Vitória e percebe também que ela não presta.

Clara e Vitória visitam a sua nova casa que, por acaso, fica no bairro onde André e Francisca moravam. Decidem ficar com a casa e abraçam-se cúmplices.

Nelson avisa Lucas que vai haver uma transação e que, se não confiar nele, vai ser apanhado pela polícia. Nelson quer fazer parte da organização de Lucas e oferece-se para ser consultor.

Flávio recorta imagens de revistas para fazer um moodboard mas continua com dificuldade em arranjar inspiração para a sua nova coleção. Marilia aparece e Flávio omite que não tem mais peças criadas.