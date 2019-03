Resumo - 147 Episódio - 11 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

João prepara-se para sair de casa e quando vai tomar um ansiolítico recebe uma chamada de Nelson a combinar um encontro no hotel do costume.

Carla vai deixar a bebé Carina com Martim para poder sair à noite. Este fica aflito e liga a Rui a pedir ajuda com a bebé. No entanto, Rui não pode porque já tem planos. Está cheio de desejo por Deolinda e combina com ela terem uma noite louca de amor.

Vitória e Clara fazem compras no mercado e passeiam por ali. Clara acha que Vitória deve mandar uma mensagem a Júlia e a Diana a dizer onde está para não deixar ninguém preocupado.

Júlia recebe a mensagem de Vitória a avisar que vai ficar com Clara e fica mais descansada. A seguir abre uma garrafa de vinho para beber com Gonçalo.

Diana faz o jantar para ela e para Jaime e partilha com ele como isso a afetou. Muda de assunto e tenta convencer o amigo a voltar ao trapézio e este alega que não pode porque tem uma lesão mas acaba por concordar.

Nestor conversa com Tiago sobre a sua ideia de escrever um livro de memórias. Jacinta vem chamá-los para jantar. À mesa, Adelaide partilha com todos que Alice poderá estar grávida de João, deixando todos boquiabertos.

João prepara-se para ir ter com Nelson e Alice começa uma conversa séria com ele. Ao perceber que ele está com dúvidas em relação ao que sente e ao casamento, Alice mente, dizendo que está grávida dele.

Eduarda brinca com Nelson pois pensa que ele está à espera de uma mulher. Nelson inventa uma desculpa e diz que está à espera de um amigo com quem vai falar de trabalho.

Alice garante a João que está mesmo grávida dele e consegue que ele fique em casa e desmarque o compromisso para onde ia. João fica muito feliz e promete fazer um esforço para que as coisas resultem. Alice fica feliz e apreensiva ao mesmo tempo.

Em casa dos Macedo, todos acabam de jantar e Carmo conversa com Tiago sobre a viagem que fez. Este levanta-se para ir à cozinha e Adelaide vai com ele. Nota-se que tem interesse em saber mais sobre ele e Tiago corresponde.

Luís conta a Vera a conversa que teve com Cecília e explica que esta mudou a sua estratégia, agora está disposta a perdoar tudo para o ter de volta. Vera fica triste pois está a ser feliz à custa do sofrimento da irmã.

Leonor pergunta a Margarida se acha que Cecília pode fazer mal a Luís e fala das situações de violência doméstica a que assistiu, deixando Margarida e Gustavo preocupados.

Ao ver Leo a sair de casa à noite com a autorização de Aida, Naomi fica impressionada com a mãe ser tão benevolente. Depois dos filhos saírem, Aida vai ver a vela do feitiço de Albano e ao vê-la apagada, liga a Júlia a avisar.

Júlia explica que viu Albano mas que este já nem fala. Aida confirma que ele já partiu pois a vela queimou toda.

Em casa de Diana, esta e Jaime conversam divertidos sobre o passado e sobre o circo onde trabalharam. Ambos estão muito cúmplices.

Gonçalo vê tudo através das câmaras ocultas e fica furioso.

No dia seguinte, Rui não quer ir embora da casa de Deolinda, onde passou a noite. Esta manda-o embora e avisa que quando Raimundo sair da prisão as coisas entre eles acabam.

Martim passeia Carina para a tentar adormecer e apanha Rui a sair de casa de Deolinda. Rui acaba por revelar a verdade e afirma que se depender dele, Raimundo não sai da prisão.

Flávio toma um bom pequeno almoço para ter ideias para a sua coleção. Alex sai para treinar os miúdos e diz aos pais que está a gostar muito de trabalhar na rádio.