Resumo - 137 Episódio - 27 de fevereiro (quarta-feira)

Desesperada, Júlia pede ajuda a Aida para se livrar de Albano. Esta aceita ajudar mas Júlia tem de ter intenções puras. A seguir entrega-lhe uma lista de coisas que vai precisar.

João conversa com o Dr. Lacerda sobre o caso de Nelson. Quer fazer tudo para o tirar da prisão mas o advogado alerta que será difícil mas vai tentar.

Na casa de chá, Jacinta conversa com Cecília e sugere-lhe um chá calmante e esta aceita a sugestão. Carmo aparece e elogia o trabalho que a avó fez a gerir o estabelecimento. No entanto, para ela chegou a altura de vender e de fazer outros planos.

A seguir Carmo passeia pelo mercado e por pouco não se cruza com Celso e Clara. Dirige-se à loja de tecnologia e conversa com Luís que fica surpreso de a ver. Carmo pergunta por Celso mas decide não esperar por ele. Cecília aparece e fala com Luís sobre Vera e sugere ao marido que fiquem com o filho dela, pois têm mais estabilidade familiar. Luís fica em choque. Celso regressa e não consegue disfarçar o nervosismo ao saber que Carmo voltou.

Leonor acorda Leo que adormeceu na escola e perdeu a aula. Ela observa que ele mudou muito desde que é músico e acha que Aida tem razão. Leo fica irritado com os comentários da amiga.

Em casa de Aida, ela e Júlia preparam tudo para fazer com que o espírito de Albano desapareça. Aida reza e Júlia repete o que ela diz. Continuam e aumentam a intensidade.

Na rádio, Clara atende uma chamada de Vitória que está desesperada por estar fechada em casa. Gil percebe que Clara está a falar com Vitória e fala alto para ela ouvir, dizendo para ela se deixar de manhas e voltar ao trabalho.

No bairro, Margarida trata um jovem que levou uma facada. Gustavo discorda totalmente da forma como Naomi e Margarida gerem a associação e não acha bem que encubram as pessoas dos crimes que cometem. Naomi sente-se desiludida com ele.

António encontra Marta na sala de convívio da escola e ela fica irritada com a conversa dele. António afirma que ela quer voltar a treinar mas não tem coragem de o fazer. Marta fica ainda mais zangada e vai embora.

Em casa, Vitória aproveita que a mãe está a dormir e procura o telemóvel na mala dela. Sem querer encontra a fotografia de Albano e retira o cordel que a envolve. Assustada, acorda Júlia e pergunta porque razão a mãe tem a fotografia de um dos médicos que viu no hospital. Júlia fica estarrecida e explica à filha que ela não pode ter visto Albano porque ele está morto.

Aida repara que duas das velas usadas no feitiço contra Albano se apagam sem razão aparente. Fica assustada e decide ligar a Júlia para saber o que se passa.

Júlia continua a explicar a Vitória que Albano é o dador do seu coração, o que deixa Vitoria ainda mais confusa. Percebe que a mãe continua ligada a magia e feitiços e repreende-a por isso. Diana aparece e fica emocionada de ver Vitória. Não sendo bem vinda, decide ir embora sem arranjar problemas.

Laura reúne-se com Gil e Clara e partilha com eles que vão abrir um novo concurso para encontrar uma nova voz das manhãs. Também falam sobre o comentador desportivo que se vai reformar e lembram-se que Alex podia ser uma boa aposta para a vaga.

Alex conta entusiasmando a Eduarda que o seu ex-agente foi preso e, desta forma, vai poder recuperar uma parte do dinheiro que lhe roubaram. Falam também do desfile de Flávio e Eduarda está muito orgulhosa do marido.

No mercado, Flávio está a afinar os últimos pormenores do seu desfile. Celso encontra Carmo e fica atrapalhado enquanto conversam. Ela pergunta se Celso ainda namora com Clara e a conversa é interrompida por Flávio que está numa pilha de nervos.

Nelson fica bem impressionado com o novo advogado. O Dr. Lacerda sugere-lhe que pondere fazer um acordo e colaborar como infiltrado da polícia. Dessa forma, pode ser que consiga sair da prisão. Nelson fica relutante com essa ideia.

No estaleiro, Alice e os colegas preparam uma lembrança para dar a Vera pelo nascimento do seu bebé. Adelaide não vê isso com bons olhos mas aproveita a situação para pressionar Alice a engravidar. Esta fica atrapalhada e sem resposta.

Rui faz um bouquet com balões para oferecer a Deolinda. Martim manda-o ter juízo porque Deolinda é casada. Este aproveita para dizer a Rui que se candidatou a uma vaga de ajudante de cozinha.

Em casa dos Macedo, Deolinda encontra o caderno de esboços de Jacinta e fica impressionada ao vê-los. Jacinta não gosta que mexam nas suas coisas e manda-a tratar da sopa. A seguir, conversa com Nestor sobre Carmo querer vender a casa de chá. Está triste porque se afeiçoou aos clientes e não quer sair de lá. Nestor fica de falar com a neta e incentiva Jacinta a apostar na pintura pois tem muito talento.

Diana almoça com Gonçalo e conta que tentou visitar Vitória mas foi expulsa por Júlia de casa. Quer falar com a filha e explicar que nunca tentou vendê-la e também falar com ela sobre André e sobre o verdadeiro pai. Gonçalo acha que ela deve ter calma.

Júlia conversa com Aida ao telefone e garante que já voltou a colocar o cordel na fotografia de Albano. Vitória entra e comenta que devia ter falado com Diana, o que deixa Júlia furiosa. Vitória observa ainda que não se esquece do que Diana lhe fez mas percebe que a morte de Rodrigo a deve ter feito sofrer muito.

Aida explica a Naomi que não quer Leo próximo de Gil porque ele é filho de Baltazar que foi o homem da sua vida e ela era a sua musa inspiradora na música. Ela ajudava-o a compor e cantava com ele e acabou por ser trocada por outra. Baltazar nunca olhou para trás. Naomi acha que a mãe deve falar com Leo.

Flávio está em stress absoluto antes do desfile e Naomi pede-lhe que se acalme pois a coleção está linda e o desfile vai ser um sucesso. Flávio assegura que assim que Eduarda chegar ele acalma.

Na marisqueira, Eduarda está nervosa pois tem de ir para o desfile mas não pode deixar o restaurante sozinho com Amílcar. Alex acha que a mãe tem de arranjar alguém para a cozinha urgentemente. Leonor e a mãe conversam amigavelmente enquanto almoçam mas Cecília arma uma cena de ciúmes de Vera e Leonor perde a vontade de comer.

Celso atende um cliente e logo a seguir quer ir espreitar o desfile de Flávio. Luís não tem vontade de ir mas deixa-o ir. Celso conta que esteve com Carmo e admite que as coisas com Clara estão mornas e caíram na rotina.