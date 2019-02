Resumo - 136 Episódio - 26 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Seis meses depois, Diana treina no trapézio, com uma expressão triste, enquanto recorda os momentos que passou com Rodrigo em Marrocos.

Rui e António conversam sobre os acontecimentos dos últimos tempos. Rui foi morar para perto do bairro e António quer concluir as obras da escola. Por fim, lamentam que Diana tenha perdido o marido de uma forma tão dura.

Vitória regressa também a casa depois de seis meses no hospital. Júlia adverte que ela só pode voltar à sua vida normal quando os exames mostrarem que tem defesas suficientes para não apanhar infeções.

Gonçalo diz a Samuel para mandar mais material para Marrocos pois eles estão à espera disso, depois de terem acabado com Rodrigo. Gonçalo está farto de esperar por Diana mas ela não superou a perda de Rodrigo.

Sentada em casa, Diana vê o vídeo da execução de Rodrigo. Este está amarrado de joelhos, a olhar de frente para a câmara. Um dos seus carrascos, coloca uma arma no pescoço de Rodrigo e grita em árabe uma frase.

Em casa dos Macedo, Jacinta pinta um quadro com a cara de Rodrigo e chora. Não se conforma por não ter dado sequer um funeral ao neto e este não merecia morrer daquela maneira.

Deolinda tenta animar Adelaide mas só consegue que ela fique ainda mais furiosa. Carmo liga à mãe a avisar que ainda está em Madrid e Adelaide ordena-lhe que faça tudo para chegar a horas à homenagem a Rodrigo.

Na marisqueira, Eduarda despediu o ajudante de cozinha por este ter falado mal de Nelson. Flávio observa que só ela é que não vê a realidade sobre o irmão. Depois falam sobre a passagem de modelos e Flávio já tem tudo pronto.

Leo discute com a mãe por causa da música e para ele não há nada de mal pois está a ganhar dinheiro, as coisas estão a correr bem e ainda vai gravar um cd. Aida avisa-o que se voltar a faltar às aulas o expulsa de casa.

Na rádio, Gil faz a emissão sozinho. Fala sobre a homenagem que a rádio está a fazer, a passar as músicas da lista de Rodrigo. Ana faz sinal a Gil para conversarem.

Fora do estúdio, Ana diz a Gil que a administração decidiu contratar alguém para substituir Rodrigo. Vão fazer um casting e ele vai poder escolher a pessoa. Têm de andar para a frente pois Rodrigo não volta.

Clara passa na loja de Celso e ele oferece-lhe uma capa para o telemóvel. Clara convida-o para passar a noite e Celso recusa pois não quer deixar Deolinda sozinha. Luís observa e pergunta o que se passa. Celso responde que a relação amadureceu e Luís percebe que ele não está a ser sincero.

Cecília não concorda que Vera vá à homenagem a Rodrigo mas Vera quer fazer companhia a Diana. Sabe bem o que ela está a passar. Cecília olha para a barriga da irmã com pena de não conseguir engravidar.

João chega a casa desanimado enquanto Alice o beija. Ela repara que ele não tem a aliança no dedo e quer que toda a gente saiba que estão casados. João força um sorriso e vai para o quarto.

No quarto, João olha para a aliança desanimado e toma um ansiolitico. Alice chama por João e ele respira fundo antes de voltar para a sala.

Clara visita Vitória que está desejosa de saber novidades sobre tudo. Ainda estão chocadas com o que aconteceu a Rodrigo. O telemóvel de Clara toca e Júlia adverte que Vitória ainda não pode sair de casa nem ter acesso a aparelhos electrónicos por causa da radiação.

Gustavo fala ao telefone com Clara e pede-lhe que diga a Vitória que está contente por ela já estar em casa. Amanhã tentará passar em casa dela para lhe fazer uma visita.

No bar de Rui, Leo conversa com Lucas e está entusiasmado com os concertos que tem dado e com a gravação do cd. Está certo que Gil não o vai enganar e não percebe porque é que Aida é contra a sua carreira musical. Rui vê Deolinda a passar e vai atrás dela.

Rui bate à porta de Deolinda e supostamente vem falar sobre o bar. Deolinda sabe que as intenções dele são outras e avisa Rui que nunca irá trair Raimundo.