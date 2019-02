Resumo - 135 Episódio - 25 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Os bombeiros informam António que o incêndio foi fogo posto, o que o deixa surpreendido. Lucas e os homens trazem Salvador e os outros elementos do grupo neo-nazi e encontraram com eles uma lista de pessoas, que seriam os alvos a abater. Os ânimos exaltam-se e os bombeiros têm de intervir.

No hospital, um dos elementos do grupo neo-nazi entra no quarto de Vitória e tenta asfixiá-la com uma almofada. Júlia entra no quarto e evita que o pior aconteça. O segurança e um enfermeiro conseguem agarrá-lo e controlá-lo.

Carmo está muito entusiasmada com a sua viagem e Adelaide e João dão conselhos sobre que cuidados a ter e não querem que ela corra riscos. A sós com João, Adelaide diz que Nestor e Jacinta gostaram muito de Alice e vão, com certeza, aceitá-la na família.

João avisa os avós que vai levar Carmo ao aeroporto e saem os três da cozinha para se despedirem.

Feliz, Carmo despede-se da família e promete cuidar de si e dar notícias e sai, acompanhada de João. Adelaide ainda tem dúvidas que Jacinta consiga gerir a casa de chá mas ela garante que dará conta do recado.

Margarida faz um penso novo a Leo e conversam sobre o incêndio na escola de circo e sobre o grupo neo-nazi. Leo quer vingança mas Naomi acha que isso não resolve nada. Margarida aconselha Leo a ter cuidado e a pensar mais em Aida.

Clara faz uma entrevista ao vivo a António e este fica impressionado ao saber que tentaram matar Vitória no hospital. Logo a seguir, Celso promete a Clara que vai protegê-la de tudo e Clara responde que ele não pode garantir isso.

Gustavo visita Vitória no hospital e conversa com Júlia sobre o estado dela. Júlia ainda está nervosa e sabe que foi uma sorte ter chegado a tempo. Vitória abre os olhos e sorri ao ver Gustavo ali.

Samuel põe Gonçalo ao corrente do que se passa com Diana e Rodrigo em Marrocos. Gonçalo ouve atento e quer saber se os “amigos” do deserto deram notícias. Samuel reponde que eles se queixaram do último lote de armas.

João acorda com Alice a olhar para ele apaixonada. Ele fica atrapalhado e consegue fugir para o duche com a desculpa que tem uma cirurgia.

Júlia dá de caras com Aida no mercado e esta refere que não lhe deseja mal nenhum. No entanto, Júlia não acredita. Aida diz ainda que o caminho que ela tomou não é o dela e acha que ela deve seguir o coração e não a cabeça.

Vera e Cecília conversam e esta partilha com a irmã que marcou uma consulta no médico e quer começar a fazer tratamentos de fertilidade para conseguir ter um rapaz. Vera fica constrangida com a conversa.

Na rádio, Ana e Gil felicitam Clara pela reportagem na escola de circo. Esta fica atrapalhada com os elogios. São interrompidos por um administrador da rádio que quer falar com Ana e Gil no seu gabinete sobre o concurso de talentos.

Logo a seguir, o administrador fala sobre Leo e quer lançar a carreira do rapaz. Ana promete tratar de tudo e liga para ele.

Leonor e Leo conversam em casa quando ele recebe uma chamada de Ana e fica eufórico ao saber que querem gravar uma das suas musicas. Leo e Leonor quase se beijam mas Aida interrompe o momento.

Ao telefone, Ana quer saber quando é que ele pode ir à rádio gravar uma das suas músicas pois têm urgência.

Antonio está desolado com a destruição de algumas salas na escola. Não sabe como hão de reconstruir tudo. Rui e Martim são da opinião que todos vão ajudar. Marta também vem, solidária, oferecer a sua ajuda e António fica comovido.

Flávio e Naomi conversam enquanto arrumam a loja de roupa. Este está entusiasmado com a nova coleção e quer que ela seja a sua modelo principal. Naomi fica reticente pois acha que Gustavo não vai gostar disso mas Flávio não quer saber.

Clara conversa com Gil na rádio sobre a conduta dos elementos do grupo neo-nazi. Aida aparece e confronta Gil, dizendo para se afastarem de Leo. Ela não quer saber da música para nada e avisa que sendo Leo menor, não podem fazer nada sem a sua autorização.

Leonor olha para a sua selfie com Leo e recorda o momento em que que se beijaram. Está a mandar uma mensagem quando Cecília entra e fala sobre o incêndio na escola. Quer que a filha pense em mudar de escola mas Leonor responde de imediato que isso não é opção pois gosta de lá estar.

No hospital, Júlia tem uma visão dela com Gonçalo e Vitória como uma família feliz e unida e fica impressionada. Vitória chama por ela pois está cansada de estar sozinha. Júlia, carinhosa, começa a contar uma história.

Gil vai à casa de Aida para tentar convencê-la a dar uma oportunidade a Leo de vingar na música. Traz consigo o contrato e Gustavo dá uma vista de olhos. Aida responde que não contam com ela e avisa o filho que se for preciso o põe fora de casa.

Clara está de saída da rádio quando vê Celso à sua espera. Ele não quer que ela ande sozinha nem que algo de mal lhe aconteça. Beijam-se apaixonados e decidem ir jantar fora.

Deolinda conversa com Raimundo ao telemóvel e não percebe porque é que o advogado não se mexe mais. Refere ainda que não sabe o que fazer sem ele e afirma que as pessoas a estão a tratar mal. Raimundo explica que a sua situação é muito complicada mas ainda tem esperança que apanhem os cabecilhas da organização e o deixem sair.

No seu escritório, Gonçalo vê fotografias antigas de Diana e disfarça quando Júlia entra. Esta percebe e comenta que ele não pode continuar obcecado com Diana pois ela está melhor com Rodrigo. Gonçalo recebe uma chamada e manda avançar com o plano.