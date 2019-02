Resumo - 134 Episódio - 23 de fevereiro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA



Martim liga para Rui a fingir que é Deolinda. Este fica muito entusiasmado quando ela diz que gostava de estar com ele. Martim mantém a mentira até que António entra e o chama para os preparativos do casamento de Diana. Rui fica furioso ao perceber que era tudo uma brincadeira.

Diana veste o vestido que Flávio fez e agradece-lhe. Este sai e cruza-se com Gonçalo que vem conversar com Diana. Conversam sobre a suposta noite que passaram juntos e Diana fica muito perturbada pois não se recorda de nada. Diante do desprezo de Diana, Gonçalo sai, disfarçando a fúria que sente.

Lucas ordena a Leo que mantenha a versão do assalto e não quer que ele fale do que realmente aconteceu. Não quer a polícia a farejar nem que Aida e Naomi saibam a verdade. Para o compensar, deixa algum dinheiro.

Gustavo vê Lucas a sair de casa de Aida e dirige-se a ele, chateado. Avisa-o que não vai enganar toda a gente para sempre e quer contar a verdade a Naomi. Por fim, exige que Lucas não envolva Leo nos seus esquemas ou contará tudo o que sabe.

Na escola de circo, Diana e Rodrigo trocam palavras sinceras de amor na cerimónia de casamento. Trocam alianças e depois de casarem, Diana começa a ouvir uma música fora da tenda. Percebe que Rodrigo lhe fez uma surpresa e fica feliz. Com a ajuda de António, Rodrigo reuniu toda a gente amiga dos noivos e o ambiente é de alegria. Todos desejam felicidades aos noivos, especialmente Jacinta que faz um discurso emotivo ao neto. Rodrigo e Diana dançam.

Em casa, Marta está triste e conta a Margarida que terminou o namoro com Lucas. Chora e Margarida não gosta de ver a filha a sofrer mas acha que ela consegue arranjar alguém melhor do que Lucas.

A festa do casamento continua e todos dançam animados, à excepção de Adelaide que critica tudo e todos. Diana afasta-se, introspectiva, e Rodrigo percebe e vai ter com ela. Diana está triste por não ter Vitória ali.

No hospital, Vitória ainda está isolada e conversa, aborrecida, com Júlia. Esta pede à filha que tenha paciência pois a recuperação é lenta. Vitória está farta de estar no hospital.

Rui vai à casa de Deolinda e quer levá-la à festa. Por outro lado, Deolinda não se sente bem a ir divertir-se com Raimundo preso. Rui insiste em irem ao casamento pois está lá toda a gente e vão divertir-se.

A festa continua animada e Deolinda desiste de dançar com Rui e vai para perto dos Macedo. Celso aproveita para por Rui na ordem. Adelaide é desagradável e Deolinda aproveita para troçar dela por estar de chapéu à noite.

Na Somecel, Gonçalo bebe enquanto vê vídeos do casamento que Samuel vai enviando. Está completamente obcecado e vidrado em Diana.

A festa continua e Rui insiste com Martim para que ele ponha música romântica para dançar com Deolinda. De repente, apagam-se as luzes e alguns alunos fazem malabares com fogo e uma coreografia bonita. Diana e Rodrigo dançam apaixonados. Samuel continua a registar tudo.

No dia seguinte, Gil faz o programa da manhã sozinho e diz aos ouvintes que Rodrigo casou e já está na lua de mel. Em homenagem aos noivos e a todos os apaixonados, põe uma música romântica.

Dai a pouco, Laura comenta com Clara que os elementos do grupo neo-nazi foram libertados. Gil observa que não tem medo deles e mudam de conversa, falando do concurso de talentos. Leo é o favorito dos ouvintes.

Na marisqueira, Eduarda desabafa com Flávio que está nervosa por causa de Nelson. Sente-se culpada por não ter olhado pelo irmão. Por sua vez, Flávio está decidido a fazer uma coleção de moda para noivas e, assim, seguir o seu sonho. Alex também está entusiasmado em apostar na escola de futebol do bairro.

Adelaide comenta com João que Rodrigo não fez comentários sobre a sua ausência no casamento do irmão. Também observa que Rodrigo é realmente feliz com Diana e está satisfeita por isso. Quer que João apresente Alice à família e este cede, conformado.

Leo está deitado no sofá e faz-se de vítima para não ir à escola. Comenta com a mãe e com a irmã que estão a falar dele nas redes sociais por causa do concurso de talentos. Aida e Naomi tratam dele e dão recomendações antes de irem trabalhar. Quando fica a sós, Leo tira uma fotografia ao penso e publica no instagram.

No estaleiro, Alice conversa com Vera sobre ir jantar a casa dos Macedo. Já pensa em casar e ter filhos com João e demonstra ser fútil. Por fim pergunta a Vera se gostava de casar e ela responde que não.

Gustavo vai ter com João para tentar defender Margarida e explicar que a mãe não teve culpa no que aconteceu. Foi uma situação complicada e reforça que Margarida merece confiança. João não concorda e podia ter tido problemas sérios e não pretende mudar de decisão.

Em conversa com Naomi, Margarida e Marta percebem que Lucas lhe mentiu sobre o que realmente aconteceu com Leo. Lucas entra e ficam todos constrangidos, exceto Naomi que não percebe.

Salvador, em conjunto com outros elementos do grupo neo-nazi, prepara garrafas com gasolina e distribui por todos. Grita palavras de ordem contra os traidores.

Leo responde aos comentários à foto que publicou nas redes sociais quando Lucas entra chateado com ele. Quer que Leo apague, imediatamente a fotografia pois a polícia pode investigar. Assustado, Leo obedece.

Samuel põe Gonçalo a par da viagem de Diana e Rodrigo e do seu paradeiro. Gonçalo pede-lhe que confirme que está tudo combinado. Samuel sai e Gonçalo atende uma chamada de Júlia. Esta convida-o para jantar e fica satisfeita por ele aceitar.

Durante o jantar em casa dos Macedo, todos conversam com Alice. Ela fala sobre a sua família e Nestor observa que o pai dela prejudicou muita gente. Carmo também faz algumas insinuações e Adelaide não vê isso com bons olhos.

Na cozinha, Jacinta repreende Nestor por ter chamado vigarista ao pai de Alice. Não deve ser fácil para a jovem. Nestor concorda com ela e admite que não fez de propósito. Nem um nem outro percebem aquele namoro de João, sendo que é gay.

Lucas conversa com Martim e afirma com orgulho que António é uma pessoa decente e considera-o como família. Um morador aparece aos gritos a alertar que há fogo na “Fábrica”. Saem todos a correr, em auxílio.

Muito nervoso, Rui organiza a saída dos alunos mais novos e pede para terem calma e não se atropelarem.

Em Marrocos, Diana e Rodrigo estão muito apaixonados. Rodrigo fala da imensidão do deserto e Diana observa que nada disso a assusta. Rodrigo propõe irem à Medina de Fez e Diana aceita, feliz.

Clara está preocupada com o incêndio na escola de circo. Decide que não vão avisar os noivos e Ana dá-lhe indicações para ir até ao bairro e entrar em direto no próximo noticiário.

Depois de muita insistência, Leonor diz a Luís que vai voltar para casa por causa deles. Luís comenta que Cecília está a sofrer e têm de a ajudar. Leonor conta que a escola de circo está a arder e decidem todos ir para lá ajudar.