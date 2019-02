Resumo - 133 Episódio - 22 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Adelaide informa João que vai voltar para casa pois sabe que o filho precisa de ter a sua privacidade com Alice. Como não tem os seus comprimidos, João tem de ir à clínica buscar.

Aida está muito agitada pois sente que algo aconteceu ao filho e sente-se culpada por ter discutido com ele. Naomi tenta acalmar a mãe.

Gonçalo fica nervoso ao saber que Lucas foi perseguido pela polícia e que pelo meio Leo foi atingido. Esclarece que deu indicações para não irem ao hospital mas Gonçalo não fica franquio, não quer problemas nem podem arriscar.

Adelaide, Jacinta e Carmo conversam e Carmo declara que precisa de ouvir os seus conselhos. Está decidida a deixar a casa de chá e apesar de ninguém estar de acordo, Carmo afirma que tem outras ambições e já não faz sentido estar ali.

Celso conta, arrasado a Clara que o seu pai é culpado e vai ter de pagar pelos crimes que cometeu. Clara beija-o carinhosa e Deolinda entra em casa, nesse momento, e não gosta de vê-los juntos. Esta está muito desorientada com a situação do marido.

Aida reza pelo filho, aflita quando Lucas traz Leo para casa. Conta que ele foi assaltado e que levou uma facada. Tenta tranquilizar, dizendo que já foram ao hospital e que está tudo bem. Aida não fica convencida mas não diz nada. Todos se juntam para ajudar Leo.

No dia seguinte, Júlia está exausta pois não conseguiu dormir por ter descoberto que Vitória é filha de Gonçalo. Albano comenta que ela cada vez está mais longe da filha e que Diana, Vitória e Gonçalo serão a família perfeita. Júlia decide agir.

António comenta com Diana que vão lançar o livro de Miguel com os créditos de Onofre. Diana partilha com ele que vai casar com Rodrigo, nesse mesmo dia, à tarde. António recebe uma chamada de Rodrigo e, em conjunto, preparam uma surpresa.

Depois de desligar, Rodrigo também comunica a Gil que o casamento dele é à tarde e Gil decide dar-lhe conselhos na emissão, bem como aos ouvintes.

Júlia confronta Gonçalo, dizendo que já sabe que ele é pai de Vitória. Mente e diz que descobriu porque viu o processo no hospital e quer saber o que ele pensa fazer em relação à filha. Gonçalo não sabe o que vai acontecer mas continua a defender Diana dos ataques de Júlia.

Marta e Gustavo discutem por causa de Leo e Gustavo quer que a irmã se afaste de Lucas. Refere que o que aconteceu a Leo podia ter acontecido a ela. Margarida aproxima-se e acalma os ânimos entre os filhos.

Martim está triste porque ficou sem dinheiro por ter de pagar o arranjo da mota. Conta a Rui que arranjou trabalho numa linha erótica e este percebe pelo nome que se trata de uma linha erótica para homossexuais.

Marta e Lucas discutem e este defende que fez o que tinha de fazer para sobreviver. Marta não concorda com a vida que ele escolheu e acha que as coisas entre eles não vão funcionar.

Em conversa com Naomi, Gustavo fica a saber que Lucas mentiu e contou uma história em que Leo levou uma facada e foi ao hospital. Resolve não dizer a verdade e Naomi não desconfia de nada. Saem juntos da escola.

Leo conversa com Leonor sobre o que aconteceu e quer contar ao mundo que levou um tiro da polícia. Acha que assim vai ser respeitado do bairro e está disposto a contar a verdade a Aida mas Leonor acha um disparate.