Resumo - 132 Episódio - 21 de fevereiro (quinta-feira)

Leo vê os comentários na net de pessoas a gozar com ele e com a sua entrevista por ter falado da mãe. Furiosa, Aida proíbe-o de continuar no concurso e Naomi não percebe porque é que a mãe está a tomar aquela posição.

Gil comenta com Rodrigo que Leo tem mesmo talento. Rodrigo, por sua vez, conta que ele e Diana decidiram antecipar o casamento e querem que ele seja padrinho.

Diana fala com uma enfermeira do hospital e implora-lhe para ver Vitória mas a enfermeira não tem autorização para tal. Assim, Diana entrega-lhe um postal e pede-lhe que o entregue a Vitória.

Lucas e Samuel falam discretamente de Nelson e estão preocupados porque agora já não têm quem os avise das rusgas.

Na escola de circo, um dos alunos goza com Leo que não se deixa ficar e empurra-o. Rui interfere e consegue apaziguar os ânimos.

Na marisqueira, Eduarda defende Nelson e recusa-se a aceitar que o irmão é um polícia corrupto. Noutra mesa, Cecília almoça com Vera e declara que não precisa de ir ao psicólogo e sente-se ótima para ajudar Leonor.

Carmo recebe João e Jacinta na casa de chá e estes sentam-se numa mesa. Jacinta fala de Nelson e João omite que tem alguma coisa com ele.

Rodrigo vai ter com Gonçalo à Somecel e entrega-lhe um cheque para devolver o presente da lua de mel. Exige que ele se afaste de Diana e que lhe diga que não poderá ser padrinho de casamento.

Jacinta faz o jantar e Nestor vem ao seu encontro para saber de Adelaide. Em cima da bancada está o caderno de esboços de Jacinta e ela não deixa o marido ver.

Leo está chateado e quer ganhar mais dinheiro para poder sair de casa. Pede a Lucas que lhe dê mais trabalho mas são interrompidos pela chegada de outros traficantes. Saem todos e Leo vai atrás deles.

Rui consola Deolinda quando Celso chega a casa. Este fica furioso ao vê-los abraçados e expulsa Rui dali. Refere que Raimundo está em maus lençóis e que dificilmente não apanhará pena efetiva.

Aida sente uma tontura e cai no chão. Naomi fica assustada ao ver a mãe assim. Quando volta a si, Aida pergunta por Leo, muito aflita e Naomi tenta ligar-lhe.

Lucas entra em casa de Margarida, em pânico e atrás dele vêm os seus comparsas com Leo ao colo. Este está ferido pois levou um tiro da polícia. Lucas pede a Margarida que o trate pois não podemos ir a um hospital.

A enfermeira entrega a Júlia o postal que Diana deixou para Vitória. Júlia fica estarrecida ao ler que Gonçalo é o pai de Vitória. Lê o postal várias vezes, em choque.

Gonçalo liga, nervoso para Diana a dizer que perante os últimos acontecimentos, não vai poder ser o seu padrinho de casamento e Diana concorda com ele.