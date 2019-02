Resumo - 131 Episódio - 20 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nestor fica passado ao ver a notícia sobre a rede de tráfico humano desmantelada. Ao perceber que Raimundo não é inocente quer cancelar a ajuda com o advogado. Jacinta reconhece Nelson como amigo de João e fica apreensiva. Carmo acredita na inocência de Raimundo.

Diana comenta com Rodrigo que ainda não conseguiu contactar Claudia e está à espera que ela devolva a chamada.

Na Somecel, Gonçalo assiste, atento, à conversa deles através das imagens captadas pelas câmaras de vigilância ocultas.

Martim conversa com Rui mas este não ouve nada pois só pensa em Deolinda. Martim repara nisso e repreende-o e Rui responde que não tem culpa que Raimundo seja um criminoso.

Aida leva o jantar a Deolinda que não sabe o que fazer com o marido preso e alega que ele não fez nada de mal. Celso acredita na inocência do pai e Clara também que ajudar no que for preciso. Aida observa Deolinda sem acreditar totalmente no que ela diz.

Leo arruma umas coisas em casa e está nervoso. Naomi percebe que o irmão não está bem e ele desabafa com a irmã, contando que Leonor o inscreveu no concurso da rádio e que já passou à segunda fase.

Cecília tenta aproximar-se de Luís, fisicamente mas ele não está para aí virado. Quando Vera chega, Luís fica agradado mas disfarça. Esta vem buscar Leonor que se vai mudar uns dias para casa da tia. Cecília opõe-se mas Luís desautoriza-a e deixa a filha ir.

Claudia liga a Diana e marcam um encontro no dia seguinte.

Júlia fala ao telemóvel com o hospital para saber o estado de saúde de Vitória. Depois de desligar, vê Albano que lhe diz que está dispersa e que deve estar atenta. Júlia reage mal e manda-o desaparecer.

Celso está muito preocupado com o pai e Luís põe-no à vontade para ir para casa. Vera vai ter com o cunhado para saber o que se passa com Leonor que não está nada bem.

Claudia encontra-se com Diana e confirma que ela realmente esteve na festa com Gonçalo e que estavam muito próximos e cúmplices. Diana fica muito perturbada com o que ouve.

Logo a seguir, Samuel toma conta de Julinho na Somecel quando Claudia entra muito angustiada e nervosa. Samuel afirma que Gonçalo quer falar-lhe e ela não quer deixar Julinho novamente com Samuel mas vê-se encurralada e cede. Claudia reforça junto de Gonçalo que já fez a sua parte e ele deixa-a ir embora com o filho, em paz.

Na rádio, Gil dá as boas vindas a Leo e Naomi e declara que ali todos estão a torcer para que ele ganhe o concurso.

Rodrigo começa a entrevista a Leo e informa-o que é um dos finalistas do concurso. Pergunta-lhe ainda de onde vem a sua inspiração para escrever rap.

Na escola de circo, Leonor e outros alunos ouvem a entrevista de Leo e ninguém se apercebe da chegada de Aida. Esta ouve atenta o filho a falar.

Leo está muito envergonhado mas declara que a sua mãe é a maior e melhor referência da sua vida.

Já em casa, Diana diz a Rodrigo que Claudia confirmou a história de Gonçalo e só lhe resta conformar-se com a realidade. Por fim, desafia Rodrigo a casarem já, sem mais ninguém, só eles.

No hospital, Júlia conversa com Vitória através do intercomunicador. Esta ainda esta debilitada e só consegue responder acenando com a cabeça.

Marta está em casa, sem a prótese, irrequieta e ansiosa, quando António chega. Defende-se dizendo que falou com Margarida para o bem dela e afirma que Marta um dia vai perceber.

Rui fala mal de Raimundo e Lucas percebe logo que ele está interessado em Deolinda. Martim quer aprender a andar de mota para ir trabalhar numa pizzaria a entregar pizzas.

Celso visita Raimundo na prisão e este fica muito envergonhado por estar naquela situação em frente ao filho. Celso refere que Deolinda jura que ele é inocente e Raimundo explica ao filho que é culpado e que Deolinda sabe de tudo.