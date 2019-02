Resumo - 130 Episódio - 19 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA





Gil e Rodrigo fazem a emissão em direto mas Rodrigo não está nos seus dias. Acaba por contar ao amigo que descobriram que Gonçalo é o pai de Vitória.

Gonçalo regressa à Somecel ainda combalido devido à intervenção cirúrgica. Idalina informa-o que Diana está à sua espera, há algum tempo. Quando entra no seu gabinete, Gonçalo finge-se pior do que está. Diana, furiosa, confronta-o com o fato dele ser pai de Vitória e Gonçalo explica que isso só é possível quando estiveram juntos, anos antes, numa festa de anos, porque beberam álcool a mais. Diana fica em choque ao ouvir aquilo.

Júlia vasculha a carteira de Nelson e vê, com estranheza, a identificação de PSP. Nelson apanha-a e recusa-se a apagar a gravação com a confissão da morte de Carlos. Júlia fica irritada.

Raimundo é surpreendido em sua casa pela chegada da PJ que traz um mandado de busca. Depois de iniciarem as buscas, encontram um molho de passaportes. Raimundo fica em pânico quando é detido pela polícia.

Na rua, António fala com Margarida sobre Marta estar com problemas de adição. Conta que a apanhou a tomar comprimidos e acha que o caso é grave. Reparam em Raimundo a ser levado algemado.

Nelson conversa com Eduarda na marisqueira muito feliz e ela pergunta se ele está apaixonado. A polícia aparece de repente e prendem Nelson sem qualquer explicação. Eduarda fica em choque.

Margarida entra em casa e vai à mochila de Marta onde encontra as receitas e os comprimidos. Marta não tem como se escapar e admite que tem usado os comprimidos, Margarida proíbe-a de continuar a treinar e de fazer o espetáculo até se tratar.

Celso aparece em casa dos Macedo e pede a Carmo para chamar Deolinda. Conta à mãe que Raimundo foi preso e ficam todos em aflição com isso. Carmo pede a Nestor para falar com o advogado da família e ajudarem Nestor.

Diana tem muitas dúvidas do que supostamente aconteceu entre ela e Gonçalo pois não se lembra. Rodrigo tenta disfarçar o seu constrangimento e promete ajudá-la a desvendar a situação.

João vai a casa almoçar com Adelaide e a mãe elogia a sua dedicação, tem sido incansável. João vê a notícia sobre a rede de tráfico humano desmantelada e fica estarrecido ao ver que Nelson foi preso.

Nelson liga a Júlia a pedir ajuda e fica surpresa ao saber que ele está preso. Perante o pedido de ajuda, disponibiliza-se a ajudar.

Gonçalo dá indicações a Samuel para que fique atento à detenção de Nelson. Tem receio que ele abra a boca. Samuel observa que será difícil pois não tem como chegar a ele. Diz também que já localizou Francisca e Zé Maria e Gonçalo responde que já não precisa deles.

Margarida ajuda Marta que está cheia de dores da ressaca. Custa-lhe muito ver a filha naquele estado. Gustavo também é solidário com a mãe. Lucas aparece lá em casa e repreende Marta por não ter parado a tempo e sente-se também responsável.

Deolinda dirige-se, furiosa, a Margarida e Gustavo pela prisão do marido. Estes tentam em vão explicar que não fizeram nada mas ela não dá ouvidos.

Na escola de circo, Leonor desabafa com Leo sobre a sua mãe quando Leo recebe uma chamada da Pop FM a informar que ele passou à segunda fase. Ele fica intrigado e Leonor disfarça o melhor que pode que foi ele quem a inscreveu.

Cecília vai ter com Naomi ao bazar de moda para pedir desculpa mas só o faz porque Luís a obrigou a isso. Este também se desculpa a Naomi e depois deles irem embora, Flávio comenta que ela devia ter humilhado Cecília.

Luís volta a repreender Cecília pelas cenas que anda a fazer por causa dos ciúmes. Acha que ela deve pensar mais nas outras pessoas pois até Leonor sente vergonha.

Eduarda está arrasada sem saber nada de Nelson. Bruno traz-lhe um chá e consola-a e Alex reage mal, com ciúmes e disputa com Bruno a atenção da mãe.