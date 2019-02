Resumo - 128 Episódio - 16 de fevereiro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gustavo partilha com Naomi que foi visitar Vitória ao hospital e que ela lhe pediu perdão por tudo. Também pede desculpa pelo seu comportamento nos últimos dias e Naomi fica aliviada por ter o seu namorado de volta.

A seguir, Gustavo vai à mercearia de Lucas para saber mais informações sobre Eliane. Pede-lhe desculpa por ter sido arrogante e convida-o para jantar em casa de Margarida. Lucas, surpreso, aceita o convite.

Júlia insiste com Póvoa que não matou Carlos mas ele sabe todos os passos que o falecido amigo ia dar. Póvoa exige o pagamento de dinheiro e Júlia explode, dizendo que fará a transferência mas se ele voltar a ameaçar ela faz-lhe o mesmo que fez a Carlos.

Gonçalo tenta acalmar Diana quando Rodrigo entra em casa com João. Este partilha com Diana que Vitória piorou e tiveram de a meter em coma novamente.

Póvoa mostra a Nelson a gravação de Júlia a confessar que matou Carlos. Nelson ainda está abalado depois de saber que Júlia é uma assassina e dá indicação a Póvoa para desaparecer.

No hospital, Júlia vê Albano à cabeceira de Vitória e exalta-se com ele, implorando que a vida de Vitória ainda não acabou.

A médica que acompanha Vitória faz uma revelação a Gonçalo. Ele é um dador compatível e o seu ADN demonstrou que ele é o pai biológico de Vitória. Gonçalo fica muito tenso e com receio que descubram e recusa-se a fazer a doação.

No bairro, Diana vai a andar perturbada e esbarra em Lucas. Este percebe que ela não está bem e pergunta se ela precisa de ajuda. Diana nem responde e segue caminho. Vai ter com Aida e pede para entrar em sua casa.

Gonçalo não quer fazer o transplante e só quando a médica explica que ninguém tem de saber que ele é o pai de Vitória nem a sua percentagem de compatibilidade é que ele cede a ser dador de medula.

Diana está desesperada e pede a Aida uma leitura para saber se Vitória vai ficar bem. Esta afirma que Vitória vai ficar bem mas à custa de muito sofrimento de Diana. Nesse momento, Gonçalo liga a Diana a dizer que ele é dador compatível.

Júlia também está muito abalada quando Gonçalo se aproxima e conta que é compatível e vai fazer o transplante. Júlia abraça-o e chora, de alívio. Gonçalo olha para Vitória pela primeira vez como sua filha.

António e Sérgio jantam e Sérgio recebe uma chamada de um cliente e ajuda-o. António fica impressionado com a sua eficácia.

Nestor está orgulhoso da sua Muamba de galinha. Jacinta prova e reclama que está muito picante. Nestor pergunta pela filha e pela neta e Jacinta não sabe delas. Observa que Adelaide está muito abalada com a morte de André.

Deolinda fica fula com Celso porque ele lhe estragou um vestido na máquina de lavar roupa. Clara aparece e declara-se a Celso. Deolinda não aceita o namoro deles pois quer que ele volte para Carmo. Celso ignora-a.

Martim está deprimido e conta a Rui a conversa que teve com o seu pai. Cândido já não lhe vai deixar o circo pois acha-o um inútil. Para piorar, Martim recebe uma carta do tribunal a avisar que tem de pagar uma pensão de alimentos à filha e entra em pânico.

Leo quer participar no concurso da rádio mas Aida nem quer ouvir falar do assunto. Avisa Leo que está proibido de meter os pés na rádio e ele não percebe a atitude da mãe. Sai furioso e Naomi dá razão ao irmão.

Leonor envia as músicas de Leo para o concurso de rádio. Cecília está feliz e trata Luís de forma carinhosa. Fez um jantar especial e quer festejar estarem os três juntos. Promete ainda que vai mudar.

Diana, Rodrigo, Gonçalo e Vera estão muito animados com a novidade. Vera acha que é o destino e Gonçalo aproveita a deixa para sugerir que é indispensável na vida de Diana. Esta quer saber a percentagem de compatibilidade mas ele não revela.

Nelson vai à casa de Júlia e mostra-lhe a gravação com a sua confissão de ter morto um homem. Júlia enfrenta-o e quer saber o que ele quer e Nelson fica de pensar no assunto.

João partilha com Alice como foi a sua relação com Diana mas na verdade está a falar de Nelson. Ela sente pena dele e tenta seduzi-lo, pedindo para ficar a dormir lá em casa. Leva João para o quarto e João começa por tentar mas não consegue continuar. Com remorsos, pede desculpa Alice.

Margarida conversa com Marta sobre Lucas e esta fica ofendida com a postura da mãe e vai para o seu quarto. Margarida fica apreensiva.

Carmo desabafa com Jacinta que não quer continuar com a casa de chá. Agora que está curada, quer viajar e conhecer pessoas diferentes. Só tem de descobrir o que gosta de fazer. Adelaide senta-se com elas, ainda muito abatida.

No estaleiro, Vera mostra a Alice a ecografia do seu bebé. Esta pergunta quem é o pai da criança e acha Vera corajosa para decidir ter um filho sozinha. Falam de João e Alice observa que ele ainda não ultrapassou o divórcio.

Diana está angustiada e conta a João que Gonçalo é dador compatível. Quer muito saber o grau de compatibilidade genética e João fica de ver se consegue obter a informação.

Na rádio, Gil e Rodrigo ouvem demos dos participantes do concurso. Gil mostra-lhe as demos de Leo e acha que ele tem potencial. Ana chama Rodrigo pois tem uma pessoa à sua espera. É Flávio que já terminou o vestido de Diana e Rodrigo acha que ficou perfeito. Flávio está orgulhoso e fica emocionado quando recebe o pagamento da sua primeira peça a sério. Deseja as maiores felicidades a Rodrigo e Diana.

Na marisqueira, Alex e Naomi conversam sobre a escola de futebol do bairro. Nelson comenta que acha uma perda de tempo e Naomi faz um esforço para não responder mal. Luís aparece e também quer ajudar. Cecília observa Luís a falar com Naomi e sente ciúmes.

Marta está a dormir por causa dos comprimidos quando António bate à porta. Ele confronta-a e já percebeu que ela anda a tomar algo. Avisa-a que se não disser a verdade, não tem qualquer problema em falar com Margarida. Marta manda-o embora, furiosa.

Jacinta assusta-se quando Adelaide entra em casa com o rosto vermelho e inchado. Atrapalhada, esta explica que fez uma sessão de botox que correu mal. Jacinta quer levar a filha ao hospital mas Adelaide fecha-se na bibioteca.

Clara pergunta a Rodrigo se há novidades de Vitória e ele conta que o transplante vai ser nesse dia. Clara tem esperança que Vitória vai lutar e ficar boa. Rodrigo recebe uma chamada de Jacinta e sai a correr para ir ver a mãe.