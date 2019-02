Resumo - 127 Episódio - 15 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nelson encontra-se com Lucas e, impaciente, quer saber para quem é que ele trabalha. Fala de André Frois e da Somecel e Lucas limita-se a responder que não quer saber e que Nelson também se devia afastar disso.

Júlia está nervosa e exausta em sua casa com Gonçalo. Tomou um banho antes de voltar para o hospital e fala com Gonçalo quando Albano lhe começa a dizer que não pode ser fraca. Fica muito sobressaltada e Gonçalo estranha a sua conduta.

Aida faz as suas rezas. Leo entra em casa e a mãe pede-lhe que rezem juntos por Diana e Vitória. Leo começa a rezar mas ao ver algo transcendente sai de casa a gritar.

Lucas deixa Marta em casa e ela disfarça o melhor possível as dores que sente. Mal ele vai embora, Marta vasculha a mala de Margarida e rouba as chaves da clínica de João à mãe.

No hospital, a PJ informa Júlia e Vitória de que não conseguiram identificar a identidade de André pelo ADN de Vitória pois descobriram que ele não é o seu pai biológico.

Nelson informa Raimundo da morte de André sem lhe dar grandes explicações. Dá-lhe indicações para se desfazer da mercadoria da amêijoa e ver-se livre dos imigrantes ilegais.

Adelaide vai à casa de João pedir explicações ao filho sobre a visita que recebeu quando estava a jantar sozinho com Alice. João desvaloriza o assunto e conta à mãe que André foi brutalmente assassinado. Perturbada, Adelaide quebra a chorar.

Margarida está de saída para o trabalho e Marta observa os movimentos da mãe. Gustavo também está de saída mas não diz onde vai. Quando fica sozinha, Marta passa uma receita de João em seu nome para conseguir os medicamentos para as dores.

Júlia vai à casa de Diana e acusa-a de ter mentido quanto ao pai de Vitória. Incrédula, Diana afirma que só pode haver engano e reforça que André é o pai. Júlia incentiva-a a dizer a verdade para poderem salvar a vida da filha. Diana e Rodrigo ficam muito perturbados.

Na Somecel, Gonçalo assiste a tudo através das câmaras de vigilância e fica tenso.

Vitória recebe a visita de Gustavo que veio inscrever-se como doador de medula. Comovida com o gesto dele, Vitória pede perdão por todo o mal que lhe fez e Gustavo assente e perdoa.

Lucas vai à casa de Aida levar umas compras e Naomi fala com ele sobre Gustavo, insinuando que Lucas devia aproximar-se dele. Este reage mal e fala com duras palavras com Naomi.

Na escola de circo, Marta toma um comprimido para as dores junto do seu cacifo. Esconde a lamela quando António entra e ele percebe que Marta está a esconder alguma coisa.

Deolinda, paciente, ensina Nestor a cozinhar. Este pede-lhe que diga bem dos seus cozinhados a Jacinta e ela reclama. Recebe, nesse momento, uma chamada de Rui a perguntar se ela tem um vestido de lantejoulas.

Diana vai ao hospital e emociona-se a ver Vitória toda entubada. Esta não reage bem à visita e começa a ter uma convulsão e entra em paragem cardíaca. Em pânico, Diana pede aos médicos que não deixem a filha morrer.

Júlia entra em casa e tem um mau pressentimento. Quando menos espera, Póvoa agarra-a e ameaça-a. Sabe que foi ela quem matou Carlos, o homem que ia matar Margarida e para ficar em silêncio, exige dinheiro.

Durante a emissão, Rodrigo faz um apelo para que ajudem Vitória. Está abatido e Gil anima-o, dizendo que as pessoas estão a colaborar e rapidamente vão encontrar um dador compatível.

Celso surpreende Clara na rádio e declara-se a ela, dizendo que tudo à sua volta lhe lembra Clara e que não consegue deixar de pensar nela. Impressionada, Clara beija-o apaixonada à frente de todos.

Leonor incentiva Leo a participar no concurso de talentos da rádio. Ele está reticente com medo da reação de Aida e achando que ele tem medo, Leonor decide que ela mesma vai enviar os áudios dele.