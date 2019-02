Resumo - 126 Episódio - 14 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

O carro de André está rodeado de polícias e estes identificam o corpo. Vêem o papel no carro e observam que aquilo foi obra da máfia. Ao longe, Nelson liga a Lucas.

Adelaide decide ligar a André mas o telefone está desligado. Alice entra e Adelaide quer saber como foi o encontro com o seu filho João.

Luís surpreende Vera no estaleiro, com as marcas de agressão na cara. Esta fica surpresa mas não quer envolver-se nos problemas dele com a irmã.

Gonçalo e Samuel estão reunidos e ponderam se agiram bem em relação a André. Diana entra aflita e pede a Gonçalo que localize Zé Maria pois pode ser um dador de medula compatível.

Bruno está a trabalhar e multa uma senhora que estava estacionada em cima do passeio. Alex vai ao encontro dele e pede-lhe ajuda para transformar um sítio no bairro em campo de futebol.

Naomi veste o vestido de noiva de Diana para ajudar Flávio a fazer alguns ajustes. Naomi desabafa com o chefe sobre Gustavo que anda distante.

Na loja-de-miudezas tecnologia, Celso ganha coragem e pergunta a Luís se andou a pancada e este mente, dizendo que bateu com a cara na porta do carro. Celso finge que acredita e vai até à casa de chá enquanto manda uma mensagem a Clara. Carmo confronta-o com o beijo que viu entre ele e Clara e quer saber se eles já andavam enquanto ele era comprometido. Celso mente e nega tudo.

No hospital, a enfermeira mede os sinais vitais de Vitória enquanto Júlia conversa com um PJ, que lhe diz que André morreu e precisa de uma amostra de ADN de Vitória para identificarem o corpo.

Diana está comovida com os panfletos que António colocou na escola a apelar à doação de medula. Compassiva, Aida diz a Diana que para curar a sua filha vai ter de enfrentar uma verdade muito dolorosa.

Diante da possibilidade de Luís sair de casa, Cecília pede desculpa e promete que não voltará a ser agressiva. Conta também que já marcou consulta no psicólogo. Luís cede e fica com ela.

Marta fala com Jerome ao telemóvel quando Gustavo chega a casa. Depois de desligar, pergunta ao irmão o que se passa com ele que anda tão distante de Naomi. Gustavo esclarece que o seu mal estar não tem nada a ver com a namorada.

Jacinta e Deolinda chegam a casa vindas das compras. A cozinha está de tal forma desarrumada que parece que foi assaltada. Foi Nestor a tentar fazer Muamba de galinha.