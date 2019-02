Resumo - 125º Episódio - 13 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na mercearia, André exige o seu dinheiro de volta. Lucas diz-lhe que tem de esperar e André fica furioso quando percebe que bloquearam o sinal do GPS do dinheiro. Quer saber para quem Lucas trabalha mas este mantém-se calmo e não adianta nada. André sai e Lucas liga a Samuel.

Leo, entusiasmado, procura o seu caderno e conta à mãe que vai participar num concurso da rádio. Aida quer que ele se foque nos estudos e não na música. Leo não lhe dá ouvidos e volta para o churrasco.

Flávio trabalha no vestido de noiva de Diana e recusa o convite de Eduarda para fazer amor. Ela fica ainda mais chateada quando ele conta que fechou a loja para acabar o vestido.

Diana está desesperada e Rodrigo tenta consolá-la. Acredita que Vitória vai salvar-se. Gonçalo aparece e finge-se chocado ao saber que Vitória foi envenenada. Oferece a sua ajuda para o que for preciso.

A médica diz a Júlia que vão tirar Vitória do coma induzido pois ela tem de saber o que está a acontecer. Informa Júlia que o pai de Vitória ainda não fez os exames de compatibilidade e era importante que o fizesse. Júlia fica de falar com ele.

André está furioso pois não consegue perceber onde está o seu dinheiro. Decide ligar para Adelaide mas esta rejeita a chamada. Está em reunião com Vera e avisa que vai estar fora e por isso quer ver um projeto antes de ir. Vera recebe uma mensagem de Leonor a queixar-se da mãe. Vera responde que tem de ter paciência.

André está meio perdido quando recebe um sinal no telemóvel. Percebe que a aplicação para localizar o seu dinheiro voltou a funcionar. Segue as indicações do GPS e Nelson segue André no seu carro.

Cecília sente-se frustrada depois de fazer um teste de gravidez que dá negativo. Leonor percebe que a mãe não está bem e ao ver o teste de gravidez, admite que até gostava de ter um irmão.

Na casa de chá, Luís bebe um café e sai. Carmo fala com João e confessa que pensa muito em Celso. Não sabe porquê pois não se recorda de nada sobre a relação deles. João incentiva a irmã a ir falar com Celso.

Na loja de Luís, Celso limpa as lágrimas de Clara que está mal por causa de Vitória. Num impulso, Clara beija-o e Celso corresponde. Carmo assiste a tudo estupefacta e vai embora sem que ninguém a veja. Clara desculpa-se a Celso e também sai.

Rodrigo conta aos avós o que se está a passar com Vitória. Deolinda ouve e, inconveniente, mete-se na conversa. Jacinta pergunta a Rodrigo pelo casamento e este explica que, neste momento, a prioridade deles é que Vitória sobreviva.

Em casa, Júlia faz um feitiço para curar a filha. Chora desolada. Albano comenta que não é o momento para ela ser fraca e Júlia, perturbada, manda-o calar-se. A seguir, liga a André a pressioná-lo a ir fazer os testes de compatibilidade.

André entra na Somecel, muito nervoso. Idalina pergunta se pode ajudar e ele responde que não e segue para onde está o localizador do dinheiro. Idalina vai atrás dele mas não consegue impedi-lo de entrar no gabinete de Gonçalo.

André fica fora de si ao ver Gonçalo ali. Este mantém-se tranquilo e manda Idalina sair. André exige o seu dinheiro de volta e mostra que sabe onde está. Gonçalo ressalva que depois lhe dá indicação do local onde vão combinar a entrega do dinheiro.

Luís chega a casa e Cecília mostra-lhe o teste de gravidez negativo. Luís declara que não acha que seja o melhor momento para ter outro filho e discutem, novamente. Descompensada, Cecília atira-lhe um objeto e atinge-o na cara. Este disfarça para que Leonor não perceba.

Em casa de Aida, Gustavo está de mau humor. Naomi pergunta o que se passa com ele e acha que ele está estranho. Gustavo esclarece que não é nada com ela e pede desculpa antes de ir embora. Rui traz uma morcela e Aida ralha com ele.

João e Alice jantam e conversam em casa dele. João fica para morrer quando Nelson aparece e apresenta Alice como sua namorada. Nelson vai embora e João convida Alice para dormir com ele.

André encontra-se com Gonçalo num descampado e este entrega-lhe duas malas com dinheiro. Quando se certifica que está tudo ali, André fecha as malas e quando se vai levantar leva um pontapé de Samuel e fica de joelhos com uma arma apontada à cabeça. Percebe que caiu numa armadilha e implora pela sua vida. Gonçalo declara que nunca o vai perdoar por ter tentado matar Diana. Os capangas de Gonçalo colocam pneus à volta de André e pegam-lhe fogo vivo. Gonçalo deixa um papel no pára-brisas com o símbolo da Trinácria. André morre e Nelson assiste a tudo.

Júlia sonha com Vitória morta e chora assoberbada. Quando acorda do pesadelo, Vitória está acordada a olhar para ela. Conta-lhe tudo o que aconteceu e explica que vai precisar de um transplante de medula.