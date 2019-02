Resumo - 124º Episódio - 12 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Júlia fala ao telemóvel com Gonçalo e combinam um encontro. Albano olha-a impávido e desaparece logo a seguir. Júlia sente um arrepio e tenta acender uma vela mas a chama apaga-se. Júlia chama Albano para ele lhe dizer o que se passa.

Em casa de Aida, Gustavo conversa com a família de Naomi sobre ser filho de Eliane e irmão de Lucas. Gustavo não quer ter nada a ver com ele e acha que ele continua a ser traficante de droga. Leo, irritado, defende Lucas e Gustavo vai embora.

Margarida repara que Marta tem dores no pé e fica desconfiada que os comprimidos que Gustavo lhe mostrou sejam da filha. Marta mente e nega que sejam dela.

Júlia sente um aperto no peito e diz a Gonçalo que tem um mau pressentimento. Recebe uma chamada de André a avisar que Vitória está no hospital. Gonçalo percebe de imediato o que se passou e fica furioso.

No hospital, André fala com a médica que lhe diz que conseguiram parar a hemorragia interna mas não sabem o que ela tem. Está em isolamento até receberem os resultados dos exames.

Cecília está furiosa com Luís pois acha que ele tem outra. Discutem acesamente e Leonor assiste a tudo. Irritada recusa ir com Cecília para a escola e esta fica sozinha e frustada em casa, atirando uma chávena para o chão.

Carmo vai a loja de tecnologia para arranjar o telemóvel. Celso pergunta se a memória dela está melhor mas Carmo ainda não recordou nada importante, o que o deixa desanimado.

Rodrigo e Gil fazem a emissão da rádio na escola de circo com o objetivo de angariar fundos para várias instituições. Todos estão entusiasmados. Clara recebe um telefonema e sai. Quando volta está muito aflita e diz a Ana o que aconteceu a Vitória.

Diana está muito nervosa com a entrevista que vai dar e António brinca com ela. Clara diz a Diana que Vitória foi internada no hospital e parece que a situação é grave. Diana sai com Clara e Rui pede a António para também dar uma entrevista mas este não autoriza.

Adelaide pede a Vera que vá a uma reunião e esta queixa-se de estar sobrecarregada de trabalho com a saída de André. Alice quer ajudar mas Adelaide exige que seja Vera a tomar conta do assunto. A seguir, Vera queixa do feitio da patroa.

A PJ vai à casa de André e informa-o que Vitória foi envenenada com um agente químico letal e têm de fazer uma inspeção minuciosa à casa. Perguntam-lhe ainda quem poderia querer fazer mal a Vitória ou a ele e André fica muito assustado mas disfarça.

No hospital, Vitória está sedada. A médica faz perguntas a Júlia e explica que têm de esperar pelos resultados dos exames. Diana aparece e Júlia acaba por lhe dizer que o estado de Vitória é grave, não sabem o que ela tem e por isso não sabem como tratá-la.

A emissão de rádio na escola de circo continua. Rodrigo termina a entrevista com António e vai ter com Diana ao hospital. Martim chateia Ana para passar música dele. Leonor também aproveita a situação para pedir a Gil para este passar o rap de Leo na rádio. Gil está encantado com Naomi e começa a entrevista com ela.

Na associação, Margarida e Aida ouvem orgulhosas a entrevista que Naomi dá na rádio. Lucas traz um caixote com produtos da mercearia e Margarida quer falar com ele sobre Gustavo. Lucas defende a honra da falecida mãe e tem a certeza que ela sofreu por abandonar o filho.

Nestor entra em casa e estranha o almoço não estar pronto. Chama por Jacinta e decide ir à cozinha.

Jacinta e Deolinda estão a fazer doce de melão e Nestor quer saber do almoço. Como elas estão ocupadas, decide ir ao clube de golf. Observa que tem saudades de Fernando. Depois dele sair, Deolinda aconselha Jacinta a arranjar uma ocupação para o marido.

Adelaide quer fazer uma cirurgia plástica mas João recusa. Falam de Alice e dos pais dela estarem fugidos para evita a prisão do pai. No fundo, está sozinha e Adelaide quer que João se apresse a casar.

Nelson diz a André que a PJ tem a certeza que Vitória foi envenenada na casa dele. Acham que o alvo era ele. Oferece os seus serviços de segurança e demonstra que sabe dos negócios escuros dele e do dinheiro escondido. André fica furioso.

Marta e Naomi conversam sobre Gustavo e Lucas e pensam numa forma de os aproximar. Decidem tentar um encontro casual no churrasco que vai haver no bairro. Naomi liga a Gustavo a desafiar mas este não tem vontade de ir a lado nenhum.

A PJ informa André que o seu apartamento vai ficar selado e comunica-lhe que encontraram polónio em sua casa. André fica tenso quando lhe dizem que não foi envenenado por sorte ou então que sabia onde não mexer. Dão lhe indicação para fazer exames.

Rodrigo impõe se a Júlia que é desagradável e recorda-lhe que além de Vitoria ser filha de Diana também trabalha com ele. A médica já tem novidades e quer falar com a mãe da paciente. Como nos registos só consta o nome de Júlia, a médica pede para lhe falar a sós, o que deixa Diana de rastos.

A médica explica a Júlia que a situação é grave e que Vitória foi envenenada com polónio. É um caso único e se não receber um transplante de medula, morrerá. E mesmo com o transplante, nada garante que sobreviva. Júlia fica chocada.

Diana, desesperada, quer saber o que se passa com Vitória mas Júlia não quer dizer. A médica observa que a prioridade delas deve ser Vitória, o que leva Júlia a revelar que a filha delas foi envenenada e precisa de um transplante de medula.

No bairro, o ambiente é de festa. Ana fala ao telemóvel com Rodrigo e a seguir conta a Clara o que acabou de saber sobre Vitória. Marta conversa com Naomi enquanto Lucas segue André. Nelson está a seguir André mas é chamado para ir a uma ocorrência de assalto.