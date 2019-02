Resumo - 121º Episódio - 8 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gustavo leva Naomi para jantar na casa nova. Margarida comenta com eles que Marta foi jantar com um amigo e desconfia que a filha esteja apaixonada. Pergunta a Gustavo se sabe de alguma coisa mas ele não faz ideia de quem seja.

Vera conta a Luís e a Cecília que Adelaide despediu André do estaleiro e partilha que eles tinham um caso amoroso. Cecília faz duras críticas aos homens casados que não querem saber da família e por fim, afirma que não quer que Leonor se misture com as pessoas do bairro.

Leo ouve rap e canta uma das suas músicas a Leonor. Aida pede ao filho para desligar a música quando Naomi e Gustavo entram. Aida comenta com eles que Leo está a mudar por causa da nova amiga. Falam também da mudança da família de Gustavo para o bairro.

Marta e Lucas jantam e ela está insegura. Lucas ressalva que já não está interessado em Naomi e oferece um livro a Marta. Ela fica feliz com o gesto mas sabe que ele trafica droga no bairro.

No fim do seu jantar, Adelaide não sopra as velas e Carmo não percebe o que se passa com a mãe. Falam sobre a idade e Adelaide explica que não gosta de envelhecer e muito menos de estar sozinha. Quase a chorar, sai para a cozinha e João vai atrás da mãe.

João quer saber o que se passa com ela e Adelaide observa que já tem 58 anos e sente-se muito sozinha. João acha que a mãe está ótima e recorda-a que tem uma família que a adora. Adelaide quer fazer mais uma cirurgia plástica.

André entra em casa e recebe uma chamada de Adelaide mas não atende. Por pouco não bebe a água contaminada com polónio mas acaba por ir buscar uma cerveja.

Marta apanha Lucas a dar dinheiro a um rapaz e não vê isso com bons olhos. Lucas explica que não é nada de mal e que só ajuda a família daquele rapaz quando estão aflitos. Marta comenta que sabe que ele trafica droga e Lucas quase a beija. A conversa é interrompida pela chegada de Leo que percebe o clima entre eles.

Marta apressa-se a sair da mercearia e cruza-se com Nelson que tenta, em vão, falar com Vitória ao telemóvel. Deixa mensagem e quer saber se ela está bem.

Vitória entra em casa de Diana furiosa e declara que já sabe tudo sobre ela ter tentado vendê-la. Diana tenta explicar que é mentira mas Vitória não acredita nela.

Gonçalo assiste a tudo nas câmaras de vigilância e liga para Diana. Diz que percebe pela voz dela que algo não está bem e refere que ela pode contar com ele, sempre. Combinam encontrar-se mais tarde.

Jacinta conta a Deolinda que o jantar correu muito bem e agradece-lhe a ajuda. Adelaide interrompe para entregar a Deolinda um plano de dieta que vai fazer pois quer ficar em forma. Pretende seguir mesmo à risca e Deolinda decide experimentar o sumo detox que Adelaide vai beber e faz uma careta. Pelo sabor que tem só pode fazer bem.

Adelaide agradece aos pais o jantar de aniversário e explica que não está numa boa fase. Os pais referem que têm muito orgulho nela. Adelaide agradece também a Nestor a gestão do estaleiro e promete não o desiludir.

Celso vai ter com Clara à rádio e ela percebe que ele está ali pois já não namora com Carmo. Irritada, diz que não é a segunda opção de ninguém e manda-o embora. Gil ouve a conversa toda e dá os parabéns a Clara.

Diana está desesperada e tem a certeza que Júlia está por detrás de Vitória achar que ela a quis vender. Rodrigo faz algumas perguntas e Diana responde exasperada que deixou a filha na instituição e não falou com mais ninguém.

Gustavo conversa com Marta e quer saber com quem a irmã anda a sair. Marta não conta que é Lucas mas admite que está com alguém. Sente-se insegura e Gustavo dá-lhe todo o apoio. Vai buscar o telemóvel da irmã ao seu cacifo.

Rui engasga-se com água e comenta com António que ainda vai morrer com a maldição que Aida lhe lançou. Gustavo descobre na mochila da irmã os comprimidos para as dores e guarda uma lamela, preocupado.

Vera e Cecília conversam e esta desabafa com a irmã que acha que Luís tem uma amante. Vera fica tensa e quer saber o que se passa. Cecília explica que Luís não conseguiu fazer amor com ela e está decidida a engravidar mesmo contra a vontade do marido.

Celso, abatido, conta a Luís que ficou sem Carmo e sem Clara e refere que gosta das duas. Rodrigo interrompe e traz consigo fotografias de Dylan. Explica a Luís que a sua cadela desapareceu e pede-lhe que o deixe afixar ali na loja o pedido de informações.

Márcia conta a Júlia que ficou com pena de Vitória pois deixou a jovem arrasada. Júlia, fria, responde que a sua parte está feita e agora quer que ela pegue no dinheiro e desapareça. Márcia vai embora e Júlia liga a Vitória.

Na rádio, Clara está incrédula com história que Vitória conta sobre Diana a ter tentado vender. Vitória está convencida que é mesmo verdade e vai continuar a investigar até ao fim. No meio dos processos encontra o nome de Fernando Sousa Melo e percebe que Gustavo também é um dos bebés vendidos.

Gustavo diz a Margarida que ela não pode fazer o trabalho de João na clínica e acha que a mãe deve ter cuidado. Mostra-lhe os comprimidos que tirou da mochila de Marta e Margarida explica que aquele medicamento é muito forte e causa adição. Falam sobre o tráfico no bairro e Gustavo está muito preocupado com a irmã.