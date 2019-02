Resumo - 120º Episódio - 7 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA



Samuel entrega a Gonçalo a boneca de vodu e aconselha o chefe a ter cuidado com Júlia. Ele mais do que ninguém sabe o que a magia negra pode fazer às pessoas. Falam de André e Gonçalo refere que quer acabar com ele, sem deixar rasto.

Em casa, André abre a aplicação para localizar o dinheiro e percebe que ainda não lhe em mexeram. Liga para Lucas mas este não atende. Deixa a mensagem a pedir que Lucas o ponha ao corrente das coisas.

Vitória liga para várias pessoas que constam nos processos de adoção e só consegue combinar algo com uma delas, Márcia, para obter informações.

Rodrigo diz a Diana que quer que ela esteja bem e sabe que ela anda preocupada com o desaparecimento de Dylan e com Vitória. Quer que o dia do casamento seja um momento de felicidade. Por fim, Rodrigo avisa que têm um jantar de família nesse dia com o aniversário de Adelaide

No bar, Rui queima-se com café. Acha que Aida lhe rogou uma maldição. Martim acha que ele deve ter juízo em relação a Deolinda mas Rui não consegue deixar de pensar nela. Está decidido a morrer por amor.

Deolinda queixa-se de tudo o que tem para fazer e Jacinta ajuda-a. Deolinda tem muita pena do filho que está muito em baixo com o fim do namoro com Carmo.

João vai buscar Adelaide para almoçar pois as tradições são para cumprir. Já reservou mesa no restaurante favorito da mãe e apesar de Adelaide não ter vontade de fazer nada, João obriga a mãe a ir com ele.

Gonçalo, furioso, confronta Júlia com a boneca de vodu. Exige saber se foi ela quem paralisou Diana e agarra-a pelo pescoço, dizendo para ela ficar longe de Diana. Albano ajuda Júlia e Gonçalo fica assustado e sai perturbado.

Aida sente um arrepio e vai acender uma vela. Leo entra em casa com Leonor e diz à mãe que vai estudar com a amiga. Aida fica agradavelmente surpreendida e acha que é um milagre e acende mais uma vela.

Cecília não gosta da ideia de Leonor a estudar em casa de Leo. Quer ir buscar a filha mas Luís opõe-se. Cecília vê um comentário de uma cliente no instagram de Luís e faz uma cena de ciúmes.

Depois de almoço, Adelaide encontra os funcionários todos à sua espera com um bolo de aniversário. Alice e os outros começam a cantar os parabéns e Adelaide agarra no bolo e deita-o no lixo, deixando todos chocados. Alice liga a João a chorar.

Ao telefone, João afirma que ela devia ter falado com ele sobre a surpresa e ele teria alertado que Adelaide não gosta de surpresas, nem de fazer anos e não aceita que está a envelhecer. Explica ainda a Alice que o que aconteceu não é nada contra ela.

Vitória entrevista Márcia que lhe diz que tentou comprar um bebé mas a mãe biológica pediu muito dinheiro. Mostra-lhe uma fotografia de Vitória e mente, dizendo que foi Diana quem tentou extorquir-lhe dinheiro. Vitória fica em choque com a ideia de Diana a ter tentado vender.

Samuel avisa Gonçalo para ter cuidado com Júlia pois ela deve ser capaz de tudo para atingir os seus fins. Gonçalo também não tem dúvidas disso e ainda sente dores no braço por causa do choque que sentiu com o fantasma deAlbano.

Júlia conversa com Albano e está ansiosa. Tem a certeza que Vitória vai ficar arrasada quando pensar que Diana a quis vender. Albano observa que o importante é que Diana agora vai ser definitivamente afastada.

Vitória chora desolada quando Nelson chega ao pé dela. Conta que a sua mãe biológica tentou vendê-la. Sente muita raiva e vontade de a matar mas Nelson acalma-a e decide ficar com ela, nessa noite. Vitória assente, perturbada.

Leonor encontra um caderno de Leo e lê as suas rimas. Este fica envergonhado e admite que gosta de escrever mas não tem pretensão de chegar a ser músico famoso de rap. Cecília e Luís aparecem para vir buscar Leonor.

Ao telefone com Lucas, André quer saber novidades sobre o seu dinheiro e refere que precisa dele na conta para poder movimentar. Lucas explica que ele tem de ter paciência pois 17 milhões de euros dão trabalho a lavar. Deposite de desligar, André pesquisa no computador casas luxuosas no Mónaco.

Clara estranha que Vitória não lhe atenda as chamadas nem responda às mensagens e comenta isso com Ana. Esta não está preocupada e acredita que Vitória há de dar sinais de vida.

Gonçalo informa Samuel que já arranjou uma forma de avançar com André. Mostra-lhe uma caixa de vidro com uma amostra de polónio, um veneno mortífero.

Daí a pouco, Samuel entra em casa de André e contamina a fruta e a água com o polónio enquanto recorda a explicação de Gonçalo. Não é preciso muita quantidade para matar uma pessoa.

Na marisqueira, Eduarda atende André. Alex entra com os miúdos do bairro e pede à mãe para fazer algo para eles comerem e Bruno oferece-se para lhes pagar a conta.

Rodrigo está triste pois houve um falso alarme de terem encontrado Dylan. Adelaide entra em casa e todos lhe dão os parabéns. Diante de toda a família, Nestor diz que o seu presente para Adelaide é passar-lhe integralmente a gestão do estaleiro. Adelaide agradece e informa-o que despediu André.