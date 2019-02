Resumo - 119º Episódio - 6 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucas ajuda Marta na mudança e esta brinca com o fato de ser aleijada. Mostram-se cúmplices e divertidos e Lucas beija-a. Margarida e Gustavo entram e eles disfarçam. Margarida acha que Lucas está a ser muito prestável e Gustavo estranha que ele o faça sem Naomi estar ali.

Naomi conta a Aida que Diana está paralisada e recorda outro caso de uma pessoa que Aida ajudou. Preocupada, esta lança os búzios e conclui que precisa de ver Diana acompanhada de alguém com uma energia pura. Leo chega a casa e Aida pensa em levar o filho com ela.

Deolinda pressiona Celso a lutar por Carmo e a reconquistá-la. Celso explode e diz à mãe que Carmo acabou tudo porque não sente nada por ele. Deolinda fica chocada e vai atender o telefone a Jacinta.

Depois de falar com Deolinda, Jacinta avisa Nestor que vai fazer um jantar de aniversário para Adelaide. Conta que a filha esteve lá em casa e não a achou nada bem. Pede ao marido que vá falar com a filha e fazer as pazes. Nestor fica pensativo.

Carmo conta a João que acabou com Celso e pondera se terá feito o correto em relação à cirurgia. João observa que ela não teve mais ataques e o que importa é que está bem de saúde. Falam também sobre o estado de saúde de Diana.

Aida vai com Leo visitar Diana e confiram que alguém está a fazer mal a Diana, novamente. Informa Diana e Rodrigo que o problema dela não é médico e só pode ajudar se ela autorizar. Assustado, Leo vê o fantasma de Albano e pede a Aida para irem embora.

André prepara o dinheiro para ser transportado por Lucas e colocá-o em sacos. Atira lá para dentro um localizador. Lucas entra e André dá-lhe a chave da carrinha. Lucas assegura que vai correr tudo bem.

André continua a andar enquanto abre a aplicação onde vai controlar a localização do dinheiro que deu a Lucas. Está tudo a funcionar na perfeição. Guarda o telemóvel e segue tranquilo.

Adelaide está muito abatida no seu gabinete quando Nestor bate à porta. Este conversa com ela e pede que esqueçam o que aconteceu. Quer que a filha volte para casa e Adelaide, frágil, deixa-se abraçar pelo pai.

João e Alice estão de saída para jantar quando este recebe uma mensagem de Nelson a convidar para saírem. João fica entusiasmado e inventa uma desculpa para despachar Alice.

Nelson recebe a resposta de João e fica feliz. Aida e Leo passam por ele na rua e Leo está muito mal disposto.

Naomi e Gustavo estão de saída quando Leo entra em casa e vai vomitar. Depois de acalmar, Leo diz a Aida que viu um velho ao lado de Diana. Aida garante ao filho que já vai ficar melhor e sabe que Diana precisa da sua ajuda.

André e Vitória jantam e este entrega à filha o dinheiro para a suposta chantagem. Esta tenta saber mais sobre os seus negócios mas André muda de conversa. Ela conta que vai sair de casa e deixa bem claro que não lhe vai pedir nada, o que deixa André aliviado.

Júlia liga para Vitória mas ela não atende. Júlia sente frio e tem um mau pressentimento. Liga a Gonçalo a pedir ajuda, se ele não agir já pode perder a filha.

Aida vai a casa de Diana novamente e diante dela e Rodrigo acende velas e reza para desfazer a magia que está a prender Diana.

Júlia continua a sentir frio e está desconfortável. Ouve um barulho e vê o livro de feitiços e a boneca de vodu caídos no chão. Percebe que a boneca tem as pernas soltas e procura a corda mas não encontra.

Júlia e Vitória discutem e Júlia explica que quer saber da vida dela porque está preocupada. Vitória está farta de tanto controlo e avisa que vai sair de casa no dia seguinte. Ofende Júlia que fica cheia de raiva.

Aida pega numa pagela e acende uma vela enquanto reza. Leo prepara um chá para a mãe e esta afirma que conseguiu tratar de Diana mas não foi fácil. Naomi entra preocupada mas sorri assim que ouve que a mãe já tratou Diana.

Gonçalo visiona as imagens da casa de Rodrigo e Diana recuperada quando Samuel entra no seu gabinete da Somecel. Gonçalo desconfia que Júlia faz magia negra contra Diana e pede para Samuel procurar provas pois precisa de saber com o que está a lidar.

André prepara tudo para filmar três prostitutas. Elas bebem champanhe e dançam de forma sensual e este sorri, satisfeito.

Jacinta está feliz por Adelaide ter voltado para casa. Informa a filha e Nestor que quer fazer um jantar de família para comemorar o aniversário de Adelaide. Cansada, esta pede à mãe para fazer algo simples pois detesta fazer anos.

Depois de ter estado com Nelson, João não está confortável, ao contrário de Nelson. Veste qualquer coisa e vai para a sala. Nelson vai atrás dele e acha que ele pensa demais. João está em conflito porque não consegue estar longe de Nelson, mesmo sabendo que ele não presta.

No dia seguinte, Deolinda avisa Raimundo e Celso que não sabe a que horas chega a casa pois vai haver jantar em casa dos Macedo. Estes falam sobre Rui e sabem que este anda atrás dela. Deolinda fica atrapalhada mas reforça que sabe muito bem defender-se.

Jacinta preparou um pequeno-almoço especial para Adelaide mas esta saiu mais cedo. Nestor pergunta se a mulher já convidou todos os familiares e Jacinta assente. Depois comenta que está triste com o fim do namoro de Carmo e Celso. Nestor, por sua vez, afirma que tem uma surpresa para a filha.

No estaleiro, Adelaide entrega os projetos de André a Vera. Alice entra e dá os parabéns a Adelaide. Esta agradece mas deixa bem claro que detesta fazer anos. Depois de Adelaide sair, Alice comenta que gostava de fazer uma surpresa à chefe e Vera acha má ideia.

Gonçalo visita Diana e finge surpresa ao vê-la recuperada. Falam sobre o casamento e Gonçalo quer oferecer a lua de mel. Diana, feliz, agradece.

Flávio está numa pilha de nervos pois tem receio de não estar à altura para fazer o vestido de noiva de Diana. Eduarda apoia-o e ajuda o marido a ganhar confiança nele próprio.

Na rádio, Vitória partilha com Clara que saiu de casa e está a viver num hotel. Um estafeta entra e chama por Vitória para lhe entregar uma caixa cheia de processos de adoção da instituição que ela anda a investigar.