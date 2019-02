Resumo - 118º Episódio - 5 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Alice dorme no peito de João que está triste e muito desconfortável. Não era com Alice que queria estar. Ela acorda e João fala docemente, dizendo para ela continuar a dormir.

Gonçalo procura Júlia e quer saber se foi ela quem pôs Diana paralisada. Júlia responde que não tem nada a ver com isso e apesar de não estar convencido, Gonçalo vai embora. Júlia sorri vitoriosa.

Lucas pede a André que aceda à sua conta e este fica encantado ao ver que o seu dinheiro já está disponível. Lucas consegue assim que André lhe entregue o resto do dinheiro que tem escondido para branquear.

Adelaide fica muito contente por saber que João e Alice dormiram juntos. João quer mudar de assunto e Adelaide pede ao filho para lhe fazer um tratamento estético na cara pois sente-se velha. João acha um exagero mas cede ao seu pedido.

Diana regressa a casa de cadeira de rodas. Está de rastos. Rodrigo declara que vai correr tudo bem e tenta animá-la. Vitória também está com eles e acha que Diana deve pedir uma segunda opinião. Diana chora com medo de ficar assim para sempre.

Marta prepara-se para fazer a sua demonstração. Apesar de estar nervosa, dança de forma exemplar e não falha uma única vez. Todos ficam impressionados e emocionados com ela. Jerome é o único que não expressa nenhuma emoção ou comentário.

Alex volta ao bairro para jogar à bola com os miúdos. Traz consigo uma bola de marca, o que deixa os miúdos maravilhados. Celso conta a Raimundo que viu Deolinda a dançar com Rui e acha que o pai deve abrir os olhos. Raimundo fica furioso com isso.

Jerome dirige-se a Marta e diz-lhe que ela tem um lugar no seu espetáculo e pode começar a ir aos ensaios. Todos felicitam Marta, especialmente Margarida que está muito emocionada. Lucas elogia Marta e oferece-lhe uma bailarina de cerâmica. Marta beija-o e Lucas corresponde.

André olha para Alice com agrado e convida-a para jantar em casa dele. Alice recusa pois não que perder o emprego e afirma que toda a gente ali sabe que ele anda com Adelaide. André nega e chama múmia à patroa. Adelaide ouve tudo e regressa ao seu gabinete chocada e magoada.

Depois de desabar a chorar, Adelaide recompõe-se e manda chamar André. Este entra e ela comunica-lhe que está despedido. Pode passar nos recursos humanos e fechar as suas contas. Quer que ela saia do estaleiro o mais rápido possível.

André vai buscar as suas coisas e despede-se de Vera e Alice que ficam chocadas com o seu despedimento. André goza com Vera, dizendo que agora vai ficar sem ninguém para espiar. Sai com todos os seus pertences.

Adelaide chora no seu gabinete. Alice entra e quer saber se ela está bem e se precisa de alguma coisa. Adelaide afirma que está tudo bem e agradece o gesto de Alice.

Nestor entra em casa, cabisbaixo. Tem saudades de Fernando. Jacinta fala-lhe de Adelaide e não quer que ele continue chateado com a filha. Nestor fica a pensar nas palavras da mulher.

Samuel conta a Gonçalo que André ficou muito impressionado com a rapidez com que fizeram a lavagem do dinheiro. Está disposto a dar-lhes os 17 milhões também. Gonçalo comenta que essa quantidade demorará mais tempo e que vão lavar esse dinheiro com calma pois na verdade Gonçalo não tenciona devolvê-lo.

Naomi e António visitam Diana que está muito abatida. Depois de ver o vídeo de Marta, Diana fica feliz por ela. Explica aos amigos que os exames que lhe fizeram estão normais e os médicos acham que a paralisia pode ser psicológica. Diana não acredita nisso.

Vitória conta a Clara que o padre Jerónimo não quis falar com ela e está decidida a investigar a história dos bebés vendidos mas não sabe por onde continuar. Ignora uma chamada de Júlia e já decidiu que vai sair de casa.

O padre Jerónimo procura Júlia, furioso. Conta que Vitória o está a investigar e sabe muito sobre as adoções ilegais. Júlia fica chocada ao ouvir aquilo. O padre exige que ela fale com Vitória e que a obrigue a esquecer aquela história.

Carmo sente pena de Celso e não quer continuar a desiludi-lo. Acha melhor darem um tempo ao namoro e Celso assente, triste. Espera que um dia ela se lembre deles.

Luís atende Alice na sua loja e fala com ela simpático. Cecília assiste a tudo e fica furiosa, acusando Luís de olhar para outras mulheres. Acha que é por isso que ele não quer fazer amor com ela. Luís acha aquela conversa surreal.

Júlia conta, desesperada, a Gonçalo que Vitória está a investigar a instituição onde foi deixada. Receia que a filha descubra que ela pagou por ela e que se afaste dela para sempre. Gonçalo tem uma ideia e pede o nome do padre.

Vitória almoça com Diana e diz-lhe que vai melhorar brevemente. Fala-lhe sobre a história que está a investigar e está num beco sem saída. Diana diz para ela não desistir se a história vale a pena.

Adelaide vai a casa dos pais e manda Deolinda trazer roupa do seu quarto. Ao ver ali a filha, Jacinta diz a Adelaide para voltar para casa e fazer as pazes com o pai. Adelaide só volta na condição de Nestor lhe pedir desculpa e sai logo a seguir. Deolinda observa que Adelaide não está bem.

Raimundo aparece no bar de Rui e declara que Deolinda não pode ir trabalhar e ele vai substituí-la. Deixa bem claro a Rui que ela é sua mulher e de mais ninguém. Incomodado, Rui vai para a escola.

Leo deixa cair da sua mochila um caderno com coisas escritas quando Leonor aparece. Ele esconde tudo e ela fica a achar que ele está a esconder droga ou coisas roubadas. Leo fica desiludido pois achava que ela era diferente. Leonor sente-se arrependida.