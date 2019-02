Resumo - 117º Episódio - 4 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na escola de circo, Diana acaba uma aula e vai ter com Marta que treina alguns exercícios. Acha que ela deve abrandar pois está a sobrecarregar o corpo. A seguir, conversam sobre Marta ir viver para o bairro com a mãe e o irmão.

Rodrigo vai ao bazar de moda e pede a Flávio que faça um vestido de noiva para Diana e pede a Naomi para não dizer nada, é surpresa. Aida aparece para levar o almoço à filha e fica feliz ao saber que Leo vai estudar com uma colega. Naomi observa que ele deve gostar da rapariga.

Leonor e Leo estudam e falam sobre música. Cecília e Luís entram em casa e Leo fica atrapalhado por já ter roubado a loja de Luís. Este reconhece-o também. Os jovens vão para o quarto e Cecília e Luís discutem por causa de Leo.

Vitória entrevista uma mulher que quer denunciar a instituição onde vendiam bebés. Explica que quem tratava dos processos era o padre Jerónimo Roque. Vitória vai investigar.

Júlia reúne tudo o que precisa para fazer uma boneca de vodu. Vai buscar o livro esotérico, ata as pernas da boneca enquanto murmura uma reza, muito concentrada.

Em casa, Diana desafia Rodrigo para irem procurar a cadela e quando tenta levantar-se perde as forças nas pernas, caindo desamparada no chão. Em pânico queixa-se que não sente as pernas.

Júlia continua a fazer a magia contra Diana e é interrompida por Vitória. Esconde tudo como pode e Vitória não percebe nada pois está ao telefone com Nelson e dá-lhe indicações para investigar o padre Jerónimo.

Gonçalo esta apreensivo pois viu tudo o que está a acontecer a Diana. Ordena a Idalina que adie todas as reuniões pois aconteceu um imprevisto e tem de sair,

Aida ajudou Margarida a limpar a casa nova e sente que vai ser felizes ali. Margarida quer pagar-lhe mas Aida recusa, só quer que ela pague um café e saem as duas.

Leonor quer ir ao cinema com Leo e Cecília esforça-se para não reagir mal. Luís autoriza a filha a ir e depois da filha sair, Cecília reclama com o marido. Ressalva que o seu medo não é Leo ser negro mas sim vir do bairro onde mora.

André exige a Lucas informações sobre o seu dinheiro. Lucas explica que a lavagem de dinheiro demora algum tempo e pede-lhe que se mantenha calmo pois terá o retorno em breve.

Vera comenta com Alice que André faz o que quer ali. Alice não percebe porquê e Vera cala-se com a chegada de Adelaide. Esta quer reunir por causa de um projeto e fica irritada quando Vera diz que André não está.

No hospital, Diana dorme sedada. Rodrigo diz a Gonçalo que pode ir embora pois Diana não vai acordar tão cedo. Gonçalo oferece ajuda financeira e propõe irem a outro sítio se ali não derem respostas.

Jacinta diz a Nestor que sente saudades de Adelaide. A filha vai fazer anos e não a quer sozinha num quarto de hotel. Nestor não quer saber disso e Adelaide está nessa situação por culpa dela. Carmo interrompe e informa os avós que Diana está no hospital paralisada.

João também fica a saber que Diana está paralisada. Adelaide faz comentários inconvenientes e João fica irritado com isso. Antes de tentar ajudar a ex-mulher, João diz à mãe que convidou Alice para jantar.

Nelson entrega a Vitória a informação que ela pediu sobre o padre Jerónimo. Vitória explica que se trata de adoções ilegais e vai investigar. Nelson ouve e pede-lhe que não perca o foco do dinheiro de André e ela tranquiliza-o, tem tudo sobre controlo.

Em casa, André bebe um gin quando recebe uma mensagem de Adelaide a convidar para ir ter com ela ao hotel. Sem paciência, André chama-lhe nomes e não responde.

João e Alice acabam de jantar num ambiente romântico. Sem Alice ver, João toma um comprimido e leva Alice para o quarto, onde vão fazer amor.

António e Rodrigo preparam uma mala com coisas de Diana para levar para o hospital. António não consegue perceber como é que ela ficou paralisada assim. Rodrigo responde que nem os médicos percebem o que se passa.

No hospital, Diana continua sedada e Gonçalo observa-a a dormir. Decide beijá-la e fá-lo de forma doentia. Diana continua inconsciente.

Cecília fica desiludida porque Luís não conseguiu fazer amor com ela e sente-se insegura. Ele pede desculpa e explica que anda cansado e stressado. Cecília não acredita nele.