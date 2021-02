Quando Fátima Neto, uma jovem da Serra da Estrela, conhece Tomás Folgado, um socorrista de montanha que acaba de chegar dos Alpes, os dois apaixonam-se de imediato. Fátima não imagina que Tomás está noivo da sua rival de adolescência – Mariana Pereira Espinho – e que vai ser chantageado para se afastar de Fátima.

Artur, irmão de Fátima, entra em conflito com os Pereira Espinho, a família mais rica e influente da Serra e aparece misteriosamente morto após uma noite de tempestade. Devastada pela perda do irmão e a prisão do pai, Fátima quer justiça e vai procurá-la, nem que para isso tenha de enfrentar os poderosos Pereira Espinho. Mas esbarra num segredo terrível que envolve não só a aldeia onde vive, mas também Carlota Pereira Espinho, mãe de Mariana. Fátima vai atravessar-se no caminho desta mulher prepotente e sem escrúpulos, que tem tudo a perder com as suas investigações.

Esta é uma história de amor e de luta pela justiça, em que a protagonista, simples e genuína, será não só surpreendida por uma paixão arrebatadora, mas também por um segredo bem guardado pela comunidade, um crime colectivo, cometido por pessoas que bem conhece: amigos e inimigos, ricos e pobres, bons e maus.

Uma novela rural passada na montanha, numa aldeia remota da Serra da Estrela, onde todos se conhecem e estão unidos pelo isolamento e pela vida dura que levam. Um enredo que se distingue por ter a montanha como cenário e propor um retorno às origens através de personagens serranas e orgulhosas.

É uma narrativa ligeira, com muita comédia, amor, emoção e envolta num grande mistério. Uma história onde ninguém é o que aparenta ser...