Depois de Guilherme sair, Ivone vê pela primeira vez a caixa dos pertences de Vasco que veio do hospital. A médica vê o seu telemóvel e as fotografias até deparar-se com um vídeo que ele gravou que começa com o áudio: “Olá filho ou filha…”. Ivone emociona-se e fica a assistir.

Tomás acha que a saída do irmão de casa teve a ver com Mariana e confronta-o. Gustavo conta-lhe que se apaixonou por Mariana antes deles começarem a namorar e que ainda tiveram um caso.

Fátima vai à mercearia e explica a proposta de Tomás, mas Domingos fica irritado e acha uma humilhação ser vigiado por alguém para estar com a filha. Fátima diz que a culpa não é só dele, mas acha melhor ser ela ou o pai a acompanhar as visitas. Conformado, Domingos cede.

Mariana mostra a Tomás o local que escolheu para a cerimónia. Tomás hesita, mas acaba por revelar que já sabe o que se passou entre ela e o irmão e que agora percebe as reações dele. Mariana fica insegura que isso o tenha afetado.

Carlota pergunta se podem começar a reunião, diz que não foi ela que marcou a reunião. Paula diz que foi ela, mas ainda falta uma pessoa. Fátima aparece e confronta-os, diz que já sabe o que se passou na noite de 9 de dezembro de 2018 e que o irmão morreu por causa do segredo deles.

Marta seleciona algumas das fotos do dia do acidente para uma pen. Apressa-se a fechar o portátil quando o irmão entra. Guilherme estranha, mas não fica desconfiado.

Fátima diz que sabe do pacto deles e que quem empurrou o carro de Augusto foi quem matou o irmão dela. Gustavo diz a Fátima que tem de ficar calada, mas ela quer descobrir a verdade.

Fátima acha que Artur ia contar a verdade e foi silenciado. Tozé diz-lhe que ir à polícia não vai trazer o irmão de volta e só vai trazer mais sofrimento a todos.

Na padaria, Leonor está envergonhada em frente ao Zezito. Mariana incentiva-a e Leonor vai meter o bilhete que escreveu na mochila de Zezito.

Ivone fala sobre o vídeo que encontrou. Elvira acha que ela deve mostrar a Sebastião para ele ouvir da boca do filho que queria ser pai.

