*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nicolau diz à namorada que Rémi vai partir para o Canadá. Guida puxa Nicolau para um quarto para lhe contar que Remi é seu pai. Ele fica incrédulo e diz-lhe que no lugar dela dava tudo para ter o pai de volta.

Ivone chega com a mãe à padaria, cumprimenta Sebastião, que finge não ouvir. Elvira confronta-o e ele chama Ivone de interesseira.

Tozé certifica-se que estão sozinhos na cozinha do restaurante e diz a Hortense que Nicolau acabou de enviar mensagem a convocar todos para uma nova reunião.

Rémi acha que é melhor ir embora da Fraga Pequena. Guida pede que o pai fique na aldeia e diz que teve muitas saudades dele. Rémi está feliz por ter feito as pazes com a filha, diz que Sãozinha fez um bom trabalho a educá-la.

No restaurante, Gustavo, já um pouco embriagado, pede mais uma cerveja a Tozé e desabafa com ele que o irmão vai casar com a mulher com que qualquer homem sonha. Lucinda entra nesse momento e ouve tudo.

Leonor confessa que gostava mais de viver com os pais. Tomás diz que compreende, mas que agora vão experimentar viver assim e se ela não quiser mais, falam com o juiz para alterar a decisão.

Domingos pergunta à mulher o que acha se fosse ver Leonor. Rosalinda diz que é tarde. Domingos está indignado com o facto de ter de ver a filha sob a vigilância de Tomás.

Guida olha para os irmãos para tentar contar tudo sobre Rémi. Inventa que sonhou com o pai. Jacinta fica maldisposta com a conversa e Tozé diz-lhe que mais vale ela perder tempo a pensar em viagens.

No dia seguinte, no hotel, Gustavo mostra-se arrependido e tenta pedir desculpa, mas Lucinda não aceita.

Guilherme e Ivone chegam do tribunal. A conversa com o juiz não foi fácil e Ivone sente-se desmoralizada com o facto de ter de lidar com o luto de Vasco e a luta judicial com Sebastião.

>> VASCO E IVONE: UMA HISTÓRIA DE AMOR QUE ACABOU CEDO DEMAIS

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, AQUI