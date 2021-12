*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mariana tenta convencer Leonor a sair do quarto e acaba por conseguir. Quando vê a sobrinha, Gustavo brinca com ela ao dizer que ela saiu só para o ver. Leonor ri-se e mostra-se mais animada.

Rémi aproxima-se da filha e pergunta se quer que ele volte para o Canadá. Guida diz para fazer o que quiser e afasta-se. Rémi atende uma chamada do marido. Lucien pergunta se ele já tem acesso à casa de Guida. Rémi responde que espera que ela o convide, só assim terá acesso aos diamantes.

Guilherme entra no gabinete de Carlota e atira-lhe com o contrato que Eusébio assinou com Fátima. Guilherme diz que só veio mostrar-lhe que, desta vez, não ganhou e avisá-la para deixar Fátima em paz.

Guida não aguenta e conta a Fátima que Rémi é o seu pai, não sabe o que fazer porque não quer se chatear com os irmãos por causa de esconder o segredo.

Fátima agradece a oportunidade que Eusébio lhe deu, fica a saber que ele esteve indeciso porque foi contactado por Mariana e Carlota. Fátima fica furiosa, diz que vai dar cabo de Carlota.

Gustavo discute com Nicolau, diz que não apanharam o chantagista porque ele não esteve de vigia nos correios.

Fátima agradece à inspetora Cristina por ter vindo e diz que o que tem para lhe contar envolve muita gente da aldeia. Paula chega nesse momento com Anabela e começa a fazer conversa de circunstância para impedir Fátima de falar.

Na visita de Leonor aos pais, Rosalinda e Leonor abraçam-se muito emocionadas. Rosalinda pede para que Leonor fique mais um pouco para ver Domingos, mas Tomás diz que para isso tem de ficar com eles, são ordens do juiz.

Fátima acaba por guardar o envelope que ia mostrar à inspetora e diz que sabe de uma pessoa que viu Carlota sair na noite da morte de Artur. Cristina pergunta se essa pessoa está disposta a testemunhar. Fátima confessa que ela tem medo.

