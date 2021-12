*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima confronta Hortense com as duas fotografias que tem em sua posse e insiste para saber o que se passa. Hortense decide contar-lhe que a morte do velho Augusto não foi só um acidente, há muita gente da aldeia envolvida, incluindo Artur.

Hortense conta que chamaram os bombeiros depois do acidente, mas não fizeram nada para salvar Augusto Pereira Espinho. Explica que as fotos que receberam fazem parte de um puzzle em que se percebe que um vulto empurra o carro. Fátima acha que a responsável foi Carlota!

Gustavo conta a Carlota que o chantagista conseguiu safar-se. Carlota exalta-se e o irmão de Tomás acusa-a de achar-se superior.

Nicolau quer comprimidos para dormir, mas a irmã não lhe dá sem saber o que se passa. Guida acusa-o de andar a esconder alguma coisa.

Rosalinda não quer receber a irmã Elvira, culpa-a por ter perdido a filha. Silvério diz que Elvira fez o que qualquer pessoa decente faria, a culpa foi toda deles, pois fizeram tudo errado desde o início. Domingos expulsa-os de casa.

Tomás conversa com a filha sobre o que se está a passar, diz que foi o juiz que decretou que as coisas corressem desta forma, mas irá sempre a casa dos pais quando quiser. Leonor quer ir já amanhã.

Manuel conta a Guida que já sabia quem era Rémi. Guida confessa que tinha saudades dele, mas mantém-se dura e diz que ambos a traíram.

Eusébio conversa com Guilherme, não tem certezas sobre fechar o contrato com Fátima porque recebeu uma proposta de Carlota Pereira Espinho. Guilherme conta-lhe que foi a empresária que mandou meter os ratos na farinha da moagem da Fraga Pequena.

Fátima diz a Paula que Hortense já lhe contou tudo sobre a chantagem. Paula diz que não matou o velho Augusto, mas também não tem pena da morte dele. Fátima pergunta à tia o que ele lhe fez. Paula conta que devia dinheiro de rendas. Ele propôs-lhe um fim de semana em Londres juntos e ela não aceitou.

