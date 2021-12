*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Aida está no hospital e recebe uma chamada de Tomás.

Rosalinda culpa Domingos por terem perdido Leonor. Guilherme avisa que vai recorrer da sentença, mas pede que desta vez façam tudo direito para não prejudicarem o processo.

Gustavo pede à namorada para voltar a ficar na sua casa. Lucinda pergunta se está a fugir de alguma coisa, mas ele disfarça.

Leonor pergunta o que se passa. Rosalinda explica-lhe que vai uns tempos para casa de Tomás.

Guida entrega a Fátima o envelope com o nome de Nicolau, diz que o encontrou no forno de casa.

Rémi procura por Guida, mas Nicolau diz-lhe que ela não veio trabalhar.

Sebastião provoca o filho por ter ganho o caso. Marta pede que não discutam, mostra a máquina fotográfica nova que comprou. Sebastião não concorda com aquele gasto e avisa-a para não lhe ir pedir mais dinheiro.

Tozé e Gustavo tentam arrancar do funcionário dos correios de quem é o apartado onde colocam o dinheiro. Ele diz que não pode dizer, adianta-lhes só que entregaram a chave hoje. Gustavo fica furioso.

Paula diz à sobrinha que vai tomar banho, mas Fátima confronta-a com a fotografia dela e a de Nicolau. Paula fica em pânico.

Tozé pergunta à irmã o que se passa com ela, mas Guida pede que não insista. Rémi tenta aproximar-se do forno enquanto fala com a filha para explicar-se. Guida avisa-o que não sabe quanto tempo vai conseguir guardar o segredo.

Aida agradece a Moisés as coisas que ele trouxe. Elvira vem visitá-la. Moisés tenta despachá-la, mas Aida diz para ela ficar.

Tomás agradece a Domingos por ter trazido Leonor. Domingos diz à menina que ele e a mãe vão estar sempre a pensar nela. Leonor abraça Domingos e pede-lhe para ele e a mãe não ficarem tristes. Tomás tenta aligeirar o ambiente e convida a filha a ver o quarto dela.

Na padaria, Eusébio aproxima-se do balcão e fala com Salvador sobre a farinha da moagem da Fraga Pequena. Mariana ouve Eusébio dizer que está a pensar fazer negócio com Fátima e diz que tem de contar à mãe.

Nicolau conta a Paula que deixou a fotografia no forno da casa de Guida. Paula também não percebe como Fátima deu com a parte da fotografia dela. Acha que o melhor é ficarem calados e fingir que não se passa nada.

