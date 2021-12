*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rémi desabafa com Manuel, tem medo do que aí vem se Guida contar a verdade aos irmãos.

Tomás continua com dúvidas se fez bem em pedir a guarda de Leonor.

Fátima pede a Fausto que convença Vitória a falar com a polícia. Fausto diz que vai falar com ela.

Guida relembra as conversas que teve com Rémi, fica irritada porque os sinais estavam todos lá e ela não percebeu. Nicolau pergunta o se passa, mas ela diz que não pode contar.

Marta certifica-se que não está ninguém de vigia nos correios, vai ao apartado e tira os três envelopes com o dinheiro.

À entrada do tribunal, um jornalista vai atrás de Domingos, mas ele não quer falar. Guilherme pede compreensão, se for necessário ele fala no final. Mariana pede aos jornalistas que se afastem.

Fátima cruza-se com Fernando no restaurante e diz-lhe que sempre soube que ele mentiu ao dizer que a mulher não saiu do hotel na noite em que o irmão morreu.

Domingos interrompe o juiz para pedir desculpas pelo que fez. O juiz diz que não está em causa o interesse dos pais, mas sim o melhor para a Leonor e dá a guarda total a Tomás.

Na mercearia, Fátima tenta acalmar Rosalinda, que quis ficar com Leonor.

Na sala de audiências, Domingos está de cabeça perdida. Guilherme tenta acalmá-lo. Tomás também não está feliz, não sabe se vai ser o melhor para a Leonor.

Fernando conta a Carlota que Fátima acusou-a, desta vez vai provar que esteve envolvida na morte do irmão.

Nicolau estaca em frente ao busto de Augusto Pereira Espinho e revive o passado. Na sua lembrança, o velho Augusto acusa Nicolau de andar a tirar fotografias a Mariana na piscina. Nicolau diz que não fez nada, mas o pai de Fernando esbofeteia-o, despede-o e expulsa-o do hotel. Nicolau volta a si, cheio de mágoa e raiva.

Vitória pede a Fátima que não fale com a polícia e conta-lhe que o filho que espera é de Fernando. A filha do Silvério fica chocada!

