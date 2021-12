*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima diz a Eusébio que gostava de fazer negócio com os seus supermercados, fala da maldade que lhe fizeram e dos clientes que perdeu. Ele diz que vai pensar na proposta.

No restaurante, Carlota interpela Hortense e oferece-lhe dinheiro para não contar nada a Fátima, mas ela diz que não está à venda. Carlota ameaça entregá-la a ela e a Tozé como responsáveis pela morte de Augusto Pereira Espinho.

No hospital, Tomás acorda Gustavo, estão ambos preocupados porque ainda não têm notícias sobre a operação da mãe. Olímpia entra com Aida deitada na maca, diz que correu tudo bem e que, felizmente, foi operada na altura certa.

No hotel, Mariana está preocupada porque Tomás ainda não disse nada. Carminho lembra-se subitamente do aniversário de casamento e fica irritada porque Manuel não se lembrou.

Gustavo chega aos correios e pede desculpa a Tozé pelo atraso. Os dois comentam que era muito azar o chantagista ter ido ao apartado nas poucas horas que ninguém estava a vigiar.

Mariana quer fazer as pazes com Vitória, conta-lhe que vai casar. Vitória fica feliz por ela, mas não esquece todo o mal que lhe fez.

Fátima pede desculpa a Hortense por causa da cena com Mariana. Hortense não tem coragem para lhe contar a verdade.

Jacinta, Guida e Tozé estão reunidos em choque. Tozé lê as cartas que a mãe deixou, em que diz que foi para um convento. Hortense diz-lhes para respeitarem a decisão da mãe.

Mariana surpreende Tomás ao dizer que vai ficar em casa dele.

Fátima conta a Vitória por que razão deu o estalo a Carlota e fala sobre as suas desconfianças na ligação dela à morte do irmão. Vitória diz que a viu sair do hotel nessa noite.

Fátima tenta convencer Vitória a ir à polícia, mas ela diz que não pode. Fausto fica a saber que Vitória viu Carlota a sair do hotel na noite da morte de Artur, mas concorda que é melhor não se meter no assunto.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, AQUI