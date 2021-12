*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Hortense apercebe-se que Fernando sabe que Fátima e Mariana são primas e fica indignada porque fizeram-lhe a vida num inferno. Hortense diz que vai contar a verdade, Fátima tem direito de saber que tem parte do hotel e da fortuna da família.

Manuel e Carminho atiram Andrei para cima da cama, embriagado. Carminho diz que fica a vigiar para que nada lhe aconteça. Manuel fica furioso porque ela não se lembra do aniversário do casamento deles.

Moisés pede perdão a Aida, acha que podem fazer as pazes, mas ela diz que o divórcio se mantém. Aida fica arreliada com a conversa com o ex-marido e sente dores no peito.

Salvador passa junto à casa de Sãozinha e sente um cheiro estranho. Volta atrás para bater à porta, mas ninguém responde. Salvador tenta acordar Sãozinha, vai para fazer respiração boca a boca quando ela recupera os sentidos. Ivone ausculta Sãozinha, que está combalida. Jacinta fica preocupada.

Guida fala das necessidades que a mãe passou para os manter e que quem saiu mais prejudicada foi Jacinta que não foi para o conservatório estudar. Rémi sente-se culpado.

Fernando pede à filha que pare de entrar em conflitos com Fátima pois Hortense viu-as discutir.

Aida sente dificuldades em respirar. Olímpia entra e explica a Tomás e a Gustavo que o médico desconfia que o aneurisma rebentou.

Jacinta pergunta pela mãe. Guida não sabe, diz que já deve ter saído para o forno, mas Jacinta repara que ela deixou a massa ali.

Hortense chega à padaria com duas cartas de Sãozinha. A mãe da Jacinta diz que foi para convento com voto de silêncio. Agradece a Salvador por tê-la salvo.

