Fernando tenta animar-se com o casamento da filha, mas diz-lhe que tenha calma para não se magoar. Mariana tinha vontade de organizar uma festa enorme para “esfregar” na cara de Fátima.

Gustavo e Aida estão surpreendidos com o pedido de casamento de Tomás a Mariana. Aida diz que já contava, mas não pensava que fosse para já. Gustavo chama o irmão de mentiroso, sabe que ele ainda gosta de Fátima.

Marta está muito tensa ainda por causa do encontro que teve com Hortense nos correios, acaba por ter uma crise de epilepsia.

Fátima acabou de mostrar o moinho aos turistas, agradece a Tomás a ideia e diz que fazem contas no final da semana. Tomás conta-lhe que vai casar com Mariana. Fátima fica abalada com a notícia, mas disfarça.

Paula está nos correios e fica assustada com o bilhete que encontra no bolso do casaco com a frase: “Cá se fazem, cá se pagam, Noviça”. Um funcionário aborda-a e pergunta se pode ajudar. Paula faz de conta que está fascinada com ele.

Fernando quer saber se Tomás tem a certeza que quer casar com a filha, diz-lhe que nenhum casamento sobrevive à falta de amor. Mariana chega e ele conta-lhe que já disse a Fátima que iam casar.

Mariana provoca Fátima com o casamento. Fátima chama-a de sonsa porque oferece presentes a Leonor para a “comprar”. As duas discutem no meio da rua.

Aida sente receio da operação, pede a Tomás para olhar pelo irmão se lhe acontecer alguma coisa.

>> AIDA CONTA AOS FILHOS QUE TEM UM ANEURISMA

Fátima desabafa com Guida por causa de Tomás, acha que ele nunca a amou de verdade e que lhe mentiu desde o início. Guida fala do sonho estranho de Nicolau. Acham que ele está envolvido na morte de Augusto Pereira Espinho.

Hortense vai falar com Fernando, está muito enervada, diz-lhe que vai quebrar a promessa que fez a Maria do Amparo, mas tem de contar que Mariana e Fátima são primas. Fátima é sobrinha de Fernando, neta do pai dele.

