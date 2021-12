*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Hortense conta a Tozé que viu Marta nos correios. Tozé acha melhor não dizer nada ou Carlota ainda manda dar-lhe uma tareia, como fez a Domingos.

Fátima dá uma aula no moinho. Guilherme chega para assistir. Fátima não está a levá-lo a sério, mas ele mostra-lhe a inscrição e o pagamento. Fátima deixa-o ficar e apresenta-o ao grupo.

Leonor visita Aida. Domingos está contrariado, mas tenta não demonstrar. Leonor conta que foi Mariana que pediu aos pais para a trazerem. Tomás diz a Domingos que vai fazer chegar ao juiz esta sua atitude.

Tomás agradece à namorada por ter falado com Domingos. Mariana fala das suas inseguranças. Tomás diz que quer casar e ter filhos com ela.

Leonor ouviu a mãe dizer que vai haver outra audiência, pergunta se tem de ir a tribunal.

Tomás diz que prefere uma cerimónia pequena. Mariana concorda e diz que têm de contar a Leonor.

Carlota entra na padaria da Fraga Pequena. Encontra Vitória e Fausto e pergunta de quantas semanas de gravidez ela está. Fausto responde que ela está de seis semanas.

Moisés desabafa com Rémi, diz que está a tentar emendar os seus erros. Guida comenta com Manuel que Rémi faz-lhe lembrar um primo do pai.

Fátima tenta avaliar a tia ao falar da noite da morte de Augusto Pereira Espinho, mas Paula apercebe-se e disfarça.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, AQUI