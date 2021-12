*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guilherme inventa uma desculpa para ter trazido Anabela a casa. Fátima deixa-a ficar com a mochila que a Mariana ofereceu. Anabela conta-lhe que foi ela que deu com a garrafa em Carlota. Guilherme não queria que Carlota tivesse mais um motivo para lhe fazer mal, por isso, assumiu as culpas.

Marta entra a medo nos correios, não vê ninguém conhecido e dirige-se aos apartados. Hortense surge atrás dela e pergunta o que está ali a fazer. Marta fica sem saber o que fazer.

Carlota tenta saber junto de Carminho se acha que a gravidez de Vitória é mesmo de Fausto.

Salvador diz que tem de roubar um anel a Jacinta para ter a medida do dedo. Tomás dá-lhe os parabéns por ele ficar noivo, mas Salvador diz para dar depois de Jacinta aceitar.

Fátima introduz o tema do acidente de Augusto Pereira Espinho a pensar na fotografia que encontrou. Jacinta vai buscar a medalha que comprova que foram atuar nesse dia.

Gustavo conta ao irmão que o aneurisma da mãe está maior. Tomás fica preocupado.

Nicolau diz a Guida que tem um presente para ela. Rémi deixa-os sozinhos e ele oferece-lhe o globo terrestre. Guida fica sensibilizada e os dois fazem as pazes.

Salvador tenta medir o dedo de Jacinta, mas ela acorda. Ele diz-lhe que é para comprar um anel de noivado pois Sãozinha disse que era um sonho que ela tinha desde pequenina. Jacinta esclarece que não quer casar.

Carlota ameaça Paula, já sabe que perdeu a fotografia e que tentou virar os outros contra ela. Paula tenta explicar-se.

