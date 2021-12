*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guilherme vem pedir satisfações a Tomás por Lucinda ter ido falar com os seus clientes. Tomás diz que não tem nada a ver com isso.

Carlota já sabe da gravidez de Vitória. Fernando diz que soube ontem, mas não lhe disse nada porque não têm nada a ver com a vida dela. Carlota pergunta se o filho é dele.

>> FERNANDO CONFRONTA VITÓRIA COM A GRAVIDEZ: "ESSE BEBÉ É MEU?"

Salvador escolhe anéis de noivado, decidido a pedir Jacinta em casamento. Fausto diz que não parece nada o jeito de Jacinta.

Carlota chama Anabela e Leonor à atenção por causa do barulho que fazem no corredor do hotel.

Tomás é apanhado de surpresa quando Leonor diz que ele devia casar com Mariana.

Carminho procura por Guida, tem uma gorjeta para lhe entregar. Nicolau não quer levar a gorjeta porque estão chateados. Carminho diz que pode ser uma forma de fazer as pazes.

Hortense diz a Tozé que vai ela hoje aos correios, tem de levantar a reforma.

Anabela larga a garrafa de água para acertar em Carlota. Guilherme vinha a chegar junto delas e vê tudo. Nicolau entrega uns papéis a Carminho quando ouvem Carlota, muito enervada, quer saber quem fez aquilo. Guilherme assume as culpas e Carlota desvaloriza. Anabela confessa a Leonor que fez de propósito.

Nicolau entrega o dinheiro que deixaram para Guida. Ela fica impressionada com o valor. Nicolau aproxima-se dela e acabam por não resistir um ao outro.

