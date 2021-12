*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás avisa a mãe que irá um assistente social lá a casa. Aida diz que vão alterar o escritório para ser o quarto de Leonor.

Rosalinda fica aflita com o que Domingos lhe contou sobre o que se passou com o juiz.

Fátima mostra ao pai a fotografia que encontrou na mala da tia. Silvério lembra-se do cartaz que meteram no busto de Augusto Pereira Espinho. Ambos ficam desconfiados.

Fernando fica a saber que Vitória está grávida e fica transtornado.

Rémi é apanhado perto da porta da casa de Guida e apressa-se a ir embora. Tozé e Sãozinha ficam desconfiados.

Fernando tenta saber mais sobre a gravidez de Vitória e Guida conta-lhe que ela está de doze semanas. Fernando tenta ligar a Vitória, mas em vão.

Sebastião conta a Tomás a cena que Domingos fez no tribunal e acredita que há muitas hipóteses do juiz dar-lhe a guarda total. Sebastião tenta manipulá-lo a casar com Mariana.

Lucinda aborda Rosalinda e diz que quer entrevistá-la, mas ela não quer falar.

Anabela pede ao avô para ir ao hotel com Leonor depois das aulas. Fátima deixa-a ir. Silvério pergunta à filha se já sabe alguma coisa sobre os bilhetes misteriosos.

Fernando vai ao canil e dá os parabéns a Vitória pela gravidez. Fernando confronta-a se o bebé é dele, pois há doze semanas estavam juntos. Vitória diz que o filho é de Fausto e não está de doze semanas, mas sim de seis.

Mariana conversa com Carminho e fica a saber que Vitória está grávida.

Elvira distribui trabalho na fábrica. Sãozinha aproveita para fazer queixa de Elvira, mas Aida concorda com as suas decisões.

