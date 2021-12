*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elvira decide ir para casa da irmã para ver se ela liga ou se aparece.

Guilherme comenta que Domingos vai ser solto pois não há nada que justifique ficar preso.

>> DOMINGOS PERDE A CABEÇA E É DETIDO PELAS AUTORIDADES

Lena avisa Ivone que Sebastião vai levar o caso a tribunal, não vai desistir.

Sãozinha desconfia que a filha está a esconder alguma coisa. Guida não aguenta e conta-lhe que Fausto vai ser pai.

Tomás conta a Sebastião sobre o telefonema de Rosalinda. Batem à porta e Sebastião abre. É Rosalinda que vem à procura de Guilherme. Leonor ouve a voz de Tomás e corre para ele. Os dois abraçam-se com grande emoção. Rosalinda fica em pânico.

Domingos entra em casa com Guilherme e, ao ver Elvira, fica furioso e expulsa-a. Elvira entrega-lhe as chaves e sai a chorar.

Carlota provoca Vitória e acaba por ameaçar pegar fogo ao canil.

Carminho procura por Manuel. Salvador diz que o pai vai passar uma temporada lá a casa, sente-se posto de parte desde que ela assumiu a direção.

Já em casa, Leonor fica preocupada quando ouve que o pai foi a tribunal.

Tomás fala do reencontro com Leonor. Mariana diz que o juiz tem de tomar medidas, o que Domingos e Rosalinda fizeram não se justifica.

Paula diz que recebeu um e-mail do chantagista a pedir 250 euros. Tozé não percebe porque nunca pediram dinheiro a Hortense. Paula mete em causa que tenha sido Hortense a atirar o velho Augusto.

Elvira fica perplexa quando Sãozinha lhe dá os parabéns por ser avó.

Elvira está feliz por vir a ser avó, diz que Guida ouviu-os a falar sobre uma ecografia. Vitória não sabe o que dizer e Fausto fala como se o filho fosse dele. Ivone fica em choque com a notícia.

Carlota fala de Vitória e Fausto mesmo para magoar Fernando. Ele diz que já chega, já o humilhou o suficiente. Carlota diz que vai acreditar nele e vai destruir as imagens com as quais o chantageou.

