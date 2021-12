*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás está arrependido de ter feito a declaração ao jornalista, tem medo de estar a prejudicar Leonor com o mediatismo. Mariana acha que pode fazer com que Rosalinda volte para a aldeia.

Nicolau pede a Guida para esquecerem o que se passou. Guida não consegue e acusa-o de ser culpado. Nicolau diz que não quer saber mais dela.

Fausto pede ajuda à mãe com a dívida que tem. Elvira afirma que, desta vez, não vai ajudar e avisa-o que ainda não pagou a renda deste mês.

Salvador acha que Vitória devia ir embora e criar o filho/a longe da Fraga Pequena. Ela diz que não pode ir porque os pais não a vão perdoar quando souberem que o filho é de Fernando.

Hortense pergunta a Tozé por que motivo se fez de santo na reunião quando todos naquela terra têm as suas razões para odiar Augusto Pereira Espinho. Hortense fica em choque quando Tozé conta que viu Augusto tentar abusar da irmã e deu-lhe um soco.

Fátima repara que é Tomás que está a falar na televisão. Ela e Elvira ficam emocionadas com as palavras dele. Pelo contrário, Silvério fica irritado, acha que ele não tinha que falar para a televisão.

Tomás diz, em emissão, que nunca teve dúvidas do amor de Rosalinda e Domingos por Leonor e pede a Rosalinda que volte para se entenderem.

Gustavo e Carlota falam da noite em que Augusto morreu. Os dois tentam lembrar-se quem empurrou o carro e quem possa ter tirado a fotografia.

Vitória mostra a ecografia a Fausto. Guida fica a ouvir a conversa.

Elvira oferece-se para ajudar Tomás com o inventário no burel. Tomás atende Rosalinda, que pergunta onde está o marido. Tomás responde que está detido e diz para ela voltar com Leonor, mas Rosalinda desliga a chamada.

