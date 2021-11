*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Paula fica aflita ao receber um envelope azul. Fátima fica desconfiada.

Tomás está inconformado porque não o deixam participar nas buscas de Leonor. Aida pede calma ao filho, mas Tomás diz que vai para Coimbra.

Rosalinda fica horrorizada ao ver a reportagem sobre a detenção de Domingos e diz a Leonor para fazer as malas.

Lena acorda Guida e Nicolau. Os dois ficam desesperados porque vão perder o avião.

Paula liga a Tozé a contar que recebeu a fotografia que faltava. Tozé diz que é melhor reunirem-se. Hortense afirma que estavam enganados a respeito de Domingos.

Tomás e Cristina estão no quarto da pensão onde estavam hospedadas Leonor e Rosalinda. O rececionista só as viu hoje no check-out. Cristina pede que tente lembrar-se de mais alguma coisa enquanto Tomás procura por uma pista.

Nicolau vem do aeroporto desanimado, não têm como reaver o dinheiro da viagem. Carminho diz que deviam ter feito seguro, mas Guida quis poupar esse dinheiro.

Vitória conta a Salvador que está grávida de Fernando.

Guida só chora, culpa Nicolau por terem perdido o voo.

Sebastião está decidido a arrastar o caso de Ivone de tribunal em tribunal para que a médica não tenha esse filho. Lena fica chocada.

Tomás está muito preocupado porque a filha não aparece. Moisés chega para ajudar, diz que está lá fora uma jornalista para falar com Tomás.

Paula chega ao restaurante. A fotografia que recebeu completa o puzzle, que esclarece uma imagem de uma pessoa a empurrar o carro onde estava Augusto. Carlota fica chocada. Os ânimos ficam exaltados.

