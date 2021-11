*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guilherme diz a Ivone que devia ter percebido que o pai ia fazer alguma coisa para impedir a inseminação artificial.

Tomás diz a Fátima que o seu cliente gostava de ver o moinho. Fátima pergunta se a proposta das visitas ao moinho ainda está de pé.

Fernando reconhece o nome de Márcio, ao ouvir a notícia na rádio, e fica desconfiado de Carlota.

Carminho diz que vai levar o jarrão para o seu gabinete, no hotel, mas desequilibra-se e parte o objeto. Jacinta e Manuel ficam em choque.

Sebastião está satisfeito porque Ivone já não vai fazer a inseminação.

Tomás sente-se animado porque fechou negócio com Fátima, vai passar a fazer visitas ao moinho com os seus clientes. Gustavo brinca com o irmão e diz que sabe bem o que ele quer.

Fátima conta a Guida que esteve com Tomás. Rémi elogia Fátima, diz que está linda e crescida. Elas estranham, mas ele apressa-se a disfarçar.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na Opto