*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Márcio recusa o dinheiro de Carlota. Ela alerta-o que todos aqueles que a traíram, sofreram consequências. Márcio diz que não tem medo.

Fátima conta ao pai sobre a oferta de Carlota. Silvério acha que ela devia aceitar.

Elvira diz à patroa que não devia ter vindo trabalhar. Aida conta que anda muito stressada com o desaparecimento de Leonor e que assim está entretida.

Rémi traz o jarrão. Jacinta agradece. Carminho fica muito contente ao ver o jarrão e pergunta onde estava. Jacinta inventa uma história sem grande sentido.

Nicolau está com medo que tenha sido a 'Noviça' a atacar Paula. Guida brinca com a situação.

Elvira fala sobre o telefonema que Domingos recebeu, tem a certeza que era Rosalinda. Silvério acha que ela devia ir à Guarda contar tudo.

Mariana fica incomodada porque Tomás está ao telemóvel com Fátima. Ele avisa-a que vai encontrar-se com Fátima e Sebastião.

Fátima conta a Sebastião e a Tomás do telefonema e diz que Elvira já fez queixa na Guarda.

Fernando aparece no canil. Vitória pede-lhe para se ir embora porque não quer problemas com Carlota. Fernando pergunta se ela está com Fausto. Ela diz que sim, no momento em que Fausto chega.

No restaurante, Rémi aguarda o jantar enquanto Guida está ao balcão a falar com Tozé. Jacinta chega e agradece-lhe o jarrão. Rémi fica emocionado ao ver os filhos juntos.

Fátima diz a Guilherme que Carlota foi oferecer-lhe dinheiro, mas ela não aceitou. Fátima pede-lhe que diga a Márcio que quer encontrar-se com ele.

Tomás recebe uma chamada de Sebastião a informar que vão colocar o telemóvel de Domingos sob escuta.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na Opto