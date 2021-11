*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tozé fica incomodado com as perguntas de Rémi. Ele sai apressado do restaurante com a chegada de Hortense. Tozé fica impressionado com a gorjeta que Rémi lhe deixou.

Nicolau fica entusiasmado a ver Guida desfilar em biquíni. Guida mete o páreo na cabeça e ele diz que parece a 'Noviça'. Elvira ouve a conversa e fica a saber que Paula é a 'Noviça'.

Ivone diz que têm de apurar o que se passou com Aida, vai passar-lhe uns comprimidos para a tensão e uns exames para descartar todas as hipóteses.

Fernando acha que a filha e a mulher deviam deixar Fátima em paz, mas Mariana diz que não vai arriscar. Fernando avisa que estão a fazer tudo mal por ela ser da família.

O rancho entra no restaurante e começa a dançar. Sebastião passa-se com a atuação e sai. Marta também se exalta com Tozé por ele não ter a sensibilidade de perceber que naquele dia faz dois meses que Vasco faleceu.

Mais tarde, na rua da aldeia, Elvira ataca Paula, que cai no chão atordoada com a pancada na cabeça que levou. A irmã do Silvério só consegue ver um vulto, que parece ser de uma freira e fica em choque.

Ivone não tem coragem para abrir a caixa que contém as coisas de Vasco. Guida sente pena dela e diz-lhe que não tem de fazer uma coisa que a magoa.

Aida reclama com Gustavo por ter contado a Tomás que se sentiu mal. Tomás diz-lhe que ela tem de abrandar o ritmo.

Carlota vai ao moinho, está disposta a retirar a queixa contra Fátima e a pagar-lhe pelos prejuízos que teve com a farinha e as ovelhas, em troca de Márcio não falar com a polícia. Fátima sente-se agradada ao vê-la com medo.

Sebastião diz ao filho que Carlota vai apresentar uma proposta justa a Fátima, no lugar dele aconselhava-a a aceitar. Guilherme acusa o pai de deixar-se subornar por Carlota.

Elvira traz o pequeno-almoço ao cunhado. Domingos vai lá dentro quando o telemóvel toca. Elvira atende, é Rosalinda. Domingos continua a dizer que não sabe delas e que ela nunca tinha ligado, mas Elvira fica desconfiada.

Tozé tenta desculpar-se, mas Marta termina a relação.

Paula ameaça Guida e Nicolau, acha que foram eles que a atacaram. Ivone comprova que o irmão veio para casa com Guida, Jacinta e Salvador. Nicolau diz que só pode ser a verdadeira 'Noviça' a vingar-se.

Mariana mostra a notícia que saiu sobre Leonor. Tomás fica preocupado pois não quer que chegue às televisões.

