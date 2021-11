*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sebastião diz que a Guarda conseguiu uma imagem do tal carro a passar a via verde, iam para o litoral. Tomás diz que vai resolver este assunto à sua maneira.

Fátima confronta o tio, que continua a dizer que não sabe de Leonor e Rosalinda. Tomás diz a Domingos que sabe que o carro pertencente ao pai dele e que passou numa portagem. Domingos mantém-se firme. Tomás diz que desiste da guarda, se ele disser onde Leonor está.

Leonor está farta de estar fechada no quarto da pensão, diz que quer ir para casa. Rosalinda afirma que o pai amanhã já deve chegar e vão ficar bem.

Fátima tenta interceder por Tomás, mas Domingos insiste em dizer que não sabe do paradeiro delas.

Aida procura pelos comprimidos, diz que está cheia de dores de cabeça. Gustavo mostra-se preocupado com a mãe.

Rémi e Manuel falam do jarrão, mas calam-se com a chegada de Carminho.

Carlota fala exaltada ao telemóvel com Márcio. Ele não quer mais dinheiro, diz-lhe que agora é cada um por si. Carlota conta a Mariana que Márcio fez um acordo com Guilherme. Mariana mostra-se preocupada com a imagem do hotel e com Tomás.

Guilherme e Fátima tentam fazer ver a Domingos que se sabe de Rosalinda e Leonor, o melhor é aceitar a proposta de Tomás. Domingos insiste que não sabe.

Tomás conta a Sebastião o acordo que tentou fazer com Domingos, mas ele não cedeu. Sebastião diz-lhe que já estão a investigar.

Tozé fica a saber que Marta não lhe disse mais nada por causa da mãe.

Carminho apresenta a ideia da Happy Hour no bar, como se fosse sua. Lena e Fernando aprovam. Carminho vê Nicolau e propõe-lhe ser o funcionário do mês pelo crédito da ideia.

Guida mostra uns biquínis a Jacinta, que goza com o tamanho. Guida diz que Jacinta e Salvador podiam ir também no cruzeiro, mas Salvador fez um e não gostou muito.

Elvira mostra o cortinado já pronto a Aida, que sente uma dor no peito e desmaia. Sãozinha faz um drama.

Guilherme fala da proposta que fez a Carlota. Fátima não acredita que dê em alguma coisa, mas Guilherme está confiante que Márcio vai falar.

Mariana fez várias cópias das fotografias de Rosalinda e Leonor para perguntarem às pessoas se as viram. Tomás diz que vai procurá-las atrás da pista de Sebastião, que teve informação do carro verde sair na Mealhada.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na Opto