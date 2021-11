*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carminho quer colocar Manuel como Diretor Operacional, mas Fernando diz que ele não tem perfil nem experiência. Manuel ouve Carminho dizer que também acha que ele não seria capaz de fazer o serviço.

Fátima avisa Salvador e Jacinta que já não vai para Braga. Jacinta diz que pode contar com ela e com a mãe para ficar com a farinha. Salvador diz que podia aproveitar a ideia de Tomás e fazer visitas ao moinho.

Gustavo desafia o irmão para irem dar uma volta juntos depois do trabalho. Tomás não tem vontade por causa da situação de Leonor. Valter aperece na loja do hotel para interrogá-lo.

Aida fecha negócio com a lã de Silvério.

Manuel sente-se desgostoso porque Carminho não acredita no seu potencial. Salvador diz ao pai para não ser tão dramático.

Mariana conta à mãe que Vitória está num relacionamento com Fausto.

Márcio conta a Guilherme que foi apanhado com droga e quer que ele seja o seu advogado. Márcio diz-lhe que pode ajudá-lo a prejudicar Carlota, se ele o ajudar também.

Fátima carrega umas sacas de farinha quando repara que está uma carta a sair do correio. Fátima lê a carta que Guilherme lhe escreveu e fica emocionada.

Guilherme pede a Márcio os três mil euros de volta. Guilherme quer saber se ele esteve envolvido na morte de Artur, mas Márcio diz que se Carlota matou o irmão de Fátima, não foi com a ajuda dele.

Hortense mostra-se indignada com o que Ivone quer fazer. Sebastião diz que, no que depender dele, não vai deixar que Ivone tenha o filho de Vasco.

Jacinta pergunta a Rémi se já sabe alguma coisa sobre o jarrão. Rémi diz que é um trabalho que demora porque é minucioso e a peça é grande.

Tomás conta a Mariana que foi falar com Fátima por causa do carro. Mariana fica zangada, mas disfarça.

Domingos rejeita a proposta de trespasse. Silvério vem apelar ao bom senso dele, mas Domingos mantém a mesma versão sobre a fuga de Rosalinda e Leonor.

Guilherme conta que Márcio vai falar, mas Fátima não acredita. Fátima confessa ao ex-namorado que se emocionou com a carta, mas pede que não use o pai para se aproximar dela.

Elvira pede ajuda a Nicolau para encontrar uma fotografia do carro antigo de Domingos.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na Opto